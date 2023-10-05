Sağlıkta şiddette 'gri kod' devri... Uzm. Dr. Polat: Cezalar caydırıcı olmalı

Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 03:00

Sağlıkta şiddet olayları her geçen gün artarak yaşanmaya devam ediyor. Sağlık çalışanı, hastanede hasta veya hastane yakınlarının saldırısına maruz kalmaları durumunda beyaz kod uyarısı vererek adli işlem başlatabiliyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından açıklama yaparak beyaz kodun yanı sıra gri kod uygulamasının da başlatılacağını duyurdu.

Koca yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının beyaz kod verildiği takdirde adli sürecin hemen başlaması nedeniyle çekingen olduğunu belirterek “Şiddet eğiliminin şiddet davranışına dönüşmesini önleyecek çözüm olarak Gri Kod uygulamasını düşündük. beyaz kod ihtiyacı azaltılabilir, çoğu şiddet olayı daha o eşiği geçmeden önlenebilir” dedi.

Koca açıklamasının devamında, “gri kod verildiğinde, hastane güvenliği ve hastane polisi gerekli müdahaleyi yapmak üzere durumdan haberdar oluyor. Hastane polisi, merkeze haber vererek beyaz kod gerektirecek bir olayı, şiddete dönüşmesi muhtemel bir olayı haber veriyor” dedi.

(Cegerğun Polat)



‘CEZALAR CAYDIRICI OLMALI’

Gri kod uygulamasını Cumhuriyet’e değerlendiren İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Dr. Cegerğun Polat, uygulamanın sağlık çalışanını korumaya yönelik olmadığını vurgulayarak “Sağlık çalışanları beyaz kod verme konusunda bir çekincede değiller. Riskli olduğunu düşündükleri bir ortamın içindelerse o an can havliyle beyaz kod veriyorlar. Gri kod uygulaması sağlık çalışanı için değil de şiddet uygulayanı korumaya dönük bir tutum. Şiddet uygulayan kişi beyaz kod verildiğinde daha ağır sürece maruz kalırken gri kodda birinin gelerek ortayı bulması ve sakinleştirmesi gibi bir durum oluşacak” dedi.

Sağlıkta şiddetin azalması için verilen cezaların caydırıcı olması gerektiğine dikkat çeken Polat, “Beyaz kodun amacı verilen cezalarla şiddeti caydırıcı hale getirmektir. O nedenle o an uygulanacak olan kodun renginin ne olduğunun önemi yok” diye konuştu.