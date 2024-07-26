Sağlıkta tam gün yasası, yılan hikâyesine döndü, öğretim üyesi hekimler mağdur
2014’teki yasayı AYM durdurdu. Muayenehane açmak isteyen hekimler yargıya başvurdu. Danıştay’tan farklı bölge idare mahkemesinden farklı karar çıktı.
Kamuoyunda “Sağlıkta tam gün yasası” olarak anılan yasayla 18 Ocak 2014’te mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmak yasaklandı. Söz konusu karar, yılan hikâyesine döndü. Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, hekimleri mağdur eden yasayı Cumhuriyet’e anlattı.
Öğretim üyelerine üç ay içinde muayenehanelerini kapatmaları, bu süre içinde kapatmayan öğretim üyelerinin üniversitelerle ilişiklerinin kesileceği söylendiğini anımsatan Elagöz, “Sürenin dolmasına yakın Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etti. Karar sonrası 18 Ocak 2014’te muayenehane sahibi olan öğretim üyeleri muayenehanesini kapatmadı ve faaliyetlerine devam etti. Bu tarih itibarıyla muayenehane açma hakkı olduğu halde açmamış olanlar ise muayenehane açma haklarını yargı yoluyla aramaya başladılar” dedi.
İdare mahkeme-lerinden hekimler lehine karar çıktığını ifade eden Elagöz şöyle devam etti: “Ancak Danıştay kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açılmış bir muayenehanesi bulunmayan öğretim üyelerinin bir daha muayenehane açamayacağına karar verdi. Yargıdaki farklı kararlar nedeniyle eşit statüdeki öğretim üyeleri mağdur oldu.” Elagöz, TBMM’nin yaşanan çifte standardı giderecek bir düzenleme yapması gerektiğini söyledi.
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