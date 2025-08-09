Sahada kriz, masada sessizlik: Şap yayılıyor!

Kars ve Ardahan’da şap hastalığı vakalarında yaşanan artış hem üreticileri hem de veteriner hekimleri tedirgin ediyor.

Veteriner Hekimleri Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada aşılama eksikliği, yetersiz personel ve altyapı sorunlarına dikkat çekti.

Ertürk, “Kurban bayramı sırasında doğudan batıya doğru yaşanan hareketlilikle şap hastalığının yurt genelinde hızla yayılımı oldu. Yeterli aşılamlar da yapılamıyor. Doğuda kamuda çalışan veteriner arkadaşlarımızın sayısı yeterli değil. Daha fazla veterinerin çalışması gerekiyor ve zaten arazide olan hayvanlarada ulaşım çok zor sağlanıyor. Şu an yaz dönemindeyiz veteriner arkadaşlarımızın izin günleri ancak çoğu arkadaşımız izninden feragat edip hayvanlar için uğraşıyorlar. Veteriner hekimler, teknisyenler ve arazi için kullanılacak araçlar yetersiz ancak hayvan hareketliliği çok oluyor. Kesinlikle araçların yenilenmesi, veteriner sayılarının arttırılması gerekiyor. Trakya’da şu an muhtemelen risk altında dikkat edilmeli. Çünkü, aşılı olan hayvanlarda bile hafif olarak bu virüs var ” dedi.

AŞISIZ ÇÖZÜM YOK!

Şapı çözecek tek yöntemin şu an aşılama olduğunun altını çizen Ertürk, “Hastalığın görüldüğü yerlerde tedavi ikinci bir enfeksiyona uğramaması için yapılır. Sahaya indiğimizde vatandaşın aşılar hakkındaki olumsuz düşünceleri maalesef aşılama yapılmasını engelliyor. Hayvanı tutmak istemiyorlar. Hayvan hayvan hamileyse aşılamaktan kaçınıyorlar. Anlıyoruz evet ya yavrunun ya da annenin ölüm riski oluyor ancak ikisininde ve diğer hayvanlarında ölmesinden daha iyidir. Aşılama yapılması kesinlikle şart. Bi noktada artık bunun önüne geçilmesi için devlet insiyatifini kullanmalı ve hayvanların aşılanmasını zorunlu kılıp üreticinin yaşadığı zararı karşılamalı” ifadelerini kullandı.

ŞÖFÖR DE ONLAR, HEKİM DE!

Veterinerlerin ağır koşullarda görev yaptığını ve çoğu zaman izin günlerinde dahi çalıştıklarını ifade eden Ertürk, “Veterinerler sadece hayvanlarla ilgilenmiyor. Şoförlük, gıda denetimi, ihracat ve ithalat gibi birçok alanda da görev yapıyorlar. Beş kişinin yapacağı işi bir kişi üstleniyor. Sabah saat 4-5’te aşılamaya başlıyorlar. Ancak yaz mevsiminde aşının korunması zorlaşıyor, soğutma cihazı yok, buz tanklarında taşınıyor. Bu nedenle aşılar etkisini yitirebiliyor” diye konuştu.

Kontrollerin yapılmasının önemini vurgulayan Ertürk,“Bu tarz durumlarda hayvanların küpelerine, aşılı olup olmamalarına ve hastalıklarına kadar kontrol edecek ekipler kurulmalı” çağrısını yaptı.