Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde skandal iddialar: 'Yolsuzluğa örtbas çabası, ihbara tehdit sopası’

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2022 yılında "zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Dosya kapsamında memurların "kamu kurumunu dolandırma" suçlamasıyla yargılanması sürerken, hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen’in Sakarya Şube Sekreteri Y.B.’nin suçu alt kademe personelin üzerine atarak dosyadan sıyrılmaya çalıştığı iddia edildi.

‘HERKESİN ZAAFI VARDIR’

Y.B.’nin, hastanedeki yolsuzluk iddialarını ihbar eden müdür yardımcısına karşı ‘Ona sopayı göstereceğim’ ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Yolsuzluk iddiasına ismi karışanlara ise “herkesin zaafı vardır, her ne olursa olsun gereken her şeyi yapacağım” şeklinde mesajlar gönderdiği iddia edildi.

İŞE GİTMEDEN 1.5 YIL MAAŞ

Hastanede yaşandığı iddia edilen skandal olaylar bununla da son bulmadı. B.T. isimli personelin yaklaşık 1,5 yıl boyunca hastaneye hiç uğramadan maaş aldığı, R.G. isimli personelin ise benzer durumunun deşifre olması üzerine "yıllık izinli" gösterilerek dosyanın kapatıldığı öne sürüldü. Acil serviste fiilen görev yapmadığı iddia edilen G.A. isimli personele ise en yüksek barem olan acil nöbeti üzerinden ödemeler yapıldığı iddia edildi.

MÜDÜRÜN MECLİS ZİYARETLERİ

Müdür Y.B.’nin AKP ve MHP Sakarya milletvekilleri ile Meclis’te çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.