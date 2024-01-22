Salgın artıyor: Uzmanlardan aşı uyarısı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 03:00

Hastaneler son haftalarda influenza, COVID-19, RVS gibi üst solunum yolu hastalıkları nedeniyle dolup taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 83’e ulaştığını belirtirken uzmanlar da ölüm oranlarının arttığını belirtiyor. İnfluenza hastalığında aşının önemli olduğunun altını çizen hekimler, aşı yaptıranların sayısında azalma olduğuna da dikkat çekiyor.

‘İDDİALAR BİLİMSEL DEĞİL’

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, grip aşısı isteminin azaldığını kaydederek “Türkiye’de de üretilen bir aşıydı. Biz de yapıyorduk. Ama uzun zamandır aşı üretmediğimiz için şimdi dışarıdan alıyoruz. Ama 100 yıla yakındır uygulanan bir aşı. Teknolojisi daha gelişmiş sadece” ifadelerini kullandı. Kırımlı, “20 yıl önce yan etki yapmazken şimdi yapıyor olduğunu iddia etmek bilimsel değil. Bu bilim meselesi değil, bir algı meselesi. Aşı tereddüdü oluştu insanlarda. En eğitimlisinden en eğitimsizine kadar. ‘Aşı pıhtı yapar, öldürür’ dediler. Her yıl grip aşısı yaptıranlar bile çekindi” diye konuştu. Aşı önermelerinin zorlaştığının altını çizen Kırımlı, “İnsanları ikna edemiyoruz. Ama ne yazık ki gripten çok sayıda insan ölüyor. Kırılgan olan grupların ölümüne neden oluyor. Bunlar, kalp, akciğer hastalığı, kronik astım ve diyabeti olanlar. Zaten kalp krizi riski olanlara bir de grip eklenince ölüme yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘SALGINI KÖRÜKLÜYOR’



Kırımlı, şu ifadeleri kullandı:

“Aşı tereddüdü yayılıyor, salgını da körüklüyor. Türkiye’nin ortalama ömrü azalmış. Şimdi de çok sayıda ölüm var ama söylenmiyor. Eskiden belediyelerin ölüm verilerine bakabiliyorduk. Şimdi onları da kapattılar, bir tek İstanbul’u takip edebiliyoruz. Burada da ölümlerde pandemi dönemine göre yüzde 20 artış var. 24 yaşında bir hemşire arkadaşımız, geçen hafta gripten yaşamını yitirdi. Sağlık çalışanlarımız, şiddetli hastalanıyorlar. Ama bakanlık; kendilerinde böyle bir veri olmasına karşın açıklamıyor, ‘nezle’ diye geçiştiriyor. Nezleyi martta geçireceğiz, şimdi değil. Covid -19’u karantina süresinden biliyoruz, 10 günde geçiyor. Şu anki hastalıklarımız da 10 gün sürüyor.”

Türkiye’de yılda 500 bine yakın insanın yaşamını yitirdiğini kaydeden Kırımlı, “Bunun yüzde 40’ı kalp hastalıkları. Kalp krizlerini, pıhtı atmaları zaten sık oluyor. Covid aşısına bağlamak doğru değil. Aşılara karşı önyargının nedeni, aşı tereddüdünün giderilmemesi” dedi.