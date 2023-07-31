Şehir dışına yapılan Samsun Şehir Hastanesi, açılmadan tartışma yarattı: Hastaneler kapatılacak

Samsun’da inşaatı süren şehir hastanesi, başta yapıldığı bölge olmak üzere eleştirilerin odağı oldu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, “Şehir dışına yeni ‘şehir hastaneleri’ kurulurken, merkezdeki hastaneler ise kapatılıyor. Bu yapılan, sözleşmenin ana maddesinde var” dedi. Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır ise “Bina yaparak sağlık sistemi kurtarılmaz” tepkisini gösterdi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00
Şehir dışına yapılan Samsun Şehir Hastanesi, açılmadan tartışma yarattı: Hastaneler kapatılacak
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Samsun’da açılması planlanan Samsun Şehir Hastanesi, açılmadan başta konumu olmak üzere tartışmalara neden oldu.

(Ali İhsan Ökten)

‘HASTANELER KAPATILACAK’

Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, şehir hastaneleri için mevcuttaki hastanelerin kapatıldığına işaret ederek “Şehir hastaneleri açılırken, ana sözleşmelerinde, ‘yeni açılan yatak kadar, diğer hastanelerdeki yataklar kapatılacak’ maddesi bulunur. Adana’da, Ankara’da ve diğer şehirlerde de durum bu şekilde gelişti” dedi.

Randevuların aylar sonrasına verildiğini, muayene için süre sınırlaması uygulandığını anımsatan Ökten, “Hastaneye ve yeni yatak sayısına ihtiyacımız var. Ancak var olan hastaneler kapatılıyor” diye konuştu.

Ökten, şunları kaydetti: “Üstelik, yeni yapılan ‘şehir hastanelerinin’ hepsi şehir dışında. Ulaşımda da çok ciddi sorunlar var. Şehir merkezindeki hastaneler kapatılıyor. Salgın, deprem gibi durumlarda tek yerden sağlık hizmeti sunulamaz. Çok ciddi sakıncalar yaratır.”

(Ömer Faysal Çadır)

‘GÖKTEN DOKTOR MU İNECEK?’

Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır ise “Yeni yapılan hastane şehrin ulaşımı zor olan bir bölgesinde. Sadece bina kurarak sistemi kurtaramazsınız. O binanın içini dolduracak çalışan lazım. Eğer gökten doktor indirilmeyecekse mevcut hastanelerdeki çalışanları taşıyacaklar. Ankara’da örneklerini gördük. Şehir hastaneleri yaptılar ama hekim ve sağlık çalışanı diğer hastanelerden taşınarak oraların işlevsiz kalmasına sebep olundu” dedi.


Samsun Şehir Hastanesi Samsun Ali İhsan Ökten Türk Tabipleri Birliği

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