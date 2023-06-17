İzmir Şehir Hastanesi inşaatında işçiler iş bıraktı: Hiçbir önlem almayan firmaları uyarıyoruz!
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatında Elektromak Mühendislik bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası'na (İYİ-SEN) üye işçiler; ödenmeyen ücretler, kötü barınma ve beslenme şartlarını gerekçe göstererek iş bıraktı. İşçiler, talepleri kabul edilene kadar eyleme devam edeceklerini bildirdi.
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatında, Elektromak Mühendislik bünyesinde çalışan İYİ-SEN üyesi işçiler, sendikanın sosyal medya hesabından ödenmeyen ücretler, kötü barınma ve beslenme şartları nedeniyle iş bıraktıklarını açıkladı.
İşçilerin yaptığı açıklama şöyle:
"İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde ELEKTROMAK bünyesinde çalışan üyelerimiz ödenmeyen ücretler ve kötü barınma ve beslenme koşullarına karşı iş bırakarak cevap veriyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar eyleme devam edeceğiz. İnşaat işçisi köle değildir."
İYİ-SEN'in sosyal medya hesabından, işçilerin sağlıklı olmaktan oldukça uzak barınma koşullarını gözler önüne seren görüntüler de paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan üyelerimizin yatakhaneleri tahta kurusu ve haşere dolu. Hiçbir önlem almayan firmaları uyarıyoruz, bizleri köle zihniyetinde çalıştıran patronlar gerekli cevabımızı örgütlü gücümüzle vereceğiz. İnşaat işçisi köle değildir."
İzmir şehir hastanesi şantiyesinde ELEKTROMAK bünyesinde çalışan üyelerimiz ödenmeyen ücretler ve kötü barınma ve beslenme koşullarına karşı iş bırakarak cevap veriyoruz— İYİ-SEN (@insaatiscilerii) June 17, 2023
Taleplerimiz kabul edilene kadar eyleme devam edeceğiz
İNŞAAT İŞÇİSİ KÖLE DEĞİLDİR pic.twitter.com/9XtIz277jQ
İzmir Bayraklı şehir hastanesi şantiyesinde calışan üyelerimizin yatakhaneleri tahta kurusu ve haşere dolu, hiç bir önlem almayan firmaları uyarıyoruz,— İYİ-SEN (@insaatiscilerii) June 17, 2023
Bizleri köle zihniyetinde çalıştıran patronlar gerekli cevapbımız örgütlü gücümüzle vereceğiz.
İnşaat işçisi köle değildir pic.twitter.com/xA1yKsaqTi
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