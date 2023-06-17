İzmir Şehir Hastanesi inşaatında işçiler iş bıraktı: Hiçbir önlem almayan firmaları uyarıyoruz!

Yayınlanma: 17.06.2023 - 12:58

Güncelleme: 17.06.2023 - 13:16

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatında, Elektromak Mühendislik bünyesinde çalışan İYİ-SEN üyesi işçiler, sendikanın sosyal medya hesabından ödenmeyen ücretler, kötü barınma ve beslenme şartları nedeniyle iş bıraktıklarını açıkladı.

İşçilerin yaptığı açıklama şöyle:

"İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde ELEKTROMAK bünyesinde çalışan üyelerimiz ödenmeyen ücretler ve kötü barınma ve beslenme koşullarına karşı iş bırakarak cevap veriyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar eyleme devam edeceğiz. İnşaat işçisi köle değildir."

İYİ-SEN'in sosyal medya hesabından, işçilerin sağlıklı olmaktan oldukça uzak barınma koşullarını gözler önüne seren görüntüler de paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan üyelerimizin yatakhaneleri tahta kurusu ve haşere dolu. Hiçbir önlem almayan firmaları uyarıyoruz, bizleri köle zihniyetinde çalıştıran patronlar gerekli cevabımızı örgütlü gücümüzle vereceğiz. İnşaat işçisi köle değildir."

İzmir şehir hastanesi şantiyesinde ELEKTROMAK bünyesinde çalışan üyelerimiz ödenmeyen ücretler ve kötü barınma ve beslenme koşullarına karşı iş bırakarak cevap veriyoruz

Taleplerimiz kabul edilene kadar eyleme devam edeceğiz

İNŞAAT İŞÇİSİ KÖLE DEĞİLDİR pic.twitter.com/9XtIz277jQ — İYİ-SEN (@insaatiscilerii) June 17, 2023