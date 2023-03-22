Şeker hastaları oruç tutabilir mi?
Doç. Dr. Mehmet Çölbay, ramazan ayında oruç tutan diyabet hastalarını uyardı.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çölbay, ramazan ayında oruç tutmayı planlayan diyabetli hastaların mutlaka uzman görüşü almaları gerektiğini söyledi.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çölbay, oruç tutmayı planlayan diyabetli hastalara ilk olarak ramazan ayı öncesinde muayene ve tetkiklerini yaptırmalarını önerdi. Diyabetli hastalar için ramazan ayı ve oruçla ilgili paylaşımlarda bulunan Çölbay şöyle konuştu:
“Öncelikle hastanın durumunun değerlendirilmesi ve mutlaka uzman görüşü alınması gerekmektedir.
Oruç sırasında gün içinde çeşitli saatlerde parmak uçlarından kan şekeri takipleri yapılmalıdır.
Hasta sulfonilüre grubu bir ilaç kullanıyorsa bunu değiştirmeli veya ilacı sahurda almayıp tek doz olarak iftarda alması gerekmektedir.
Uzun etkili insülin kullanan hastalar ilacını iftarda almalı, idrar miktarını arttıran bir ilaç kullanıyorsa bunu değiştirmelidir.
Kişiler kan şekerinin düştüğünü hissettiğinde ölçtüğü kan şekeri 70 mg/dl’nin altındaysa daha dikkatli olmalıdır” dedi.
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