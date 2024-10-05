Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde önemli açıklamalar: Spor ve eğitim vurgusu

Yayınlanma: 05.10.2024 - 15:21

Güncelleme: 05.10.2024 - 15:21

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Rehabilitasyon ve Rekreasyon Alt Kurulu Başkanı Prof Dr Kamil Yazıcıoğlu, Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde serebral palsine karşı sporun önemine ve eğitimin önemine dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

Prof Dr Kamil Yazıcıoğlu ''Serebral palsi, gelişmekte olan beynin hasarlanması sonucu gelişen çeşitli kas-iskelet sistemi, duruş ve yürüme bozuklukları ile seyreden bir hastalıktır. Bu hasar anne karnında, doğum sırasında ya da 2 yaşa kadar herhangi bir dönemde gerçekleşebilir'' ifadelerini kullandı. Ardından Prof. Yazıcıoğlu şöyle konuştu:

''Türkiye’de her yıl 6 binden fazla bebeğe serebral palsi tanısı konduğu düşünülürse bu hastalıkla ilgili sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler anlamında farkındalığımızın artmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne kadar serebral palsiye sebep olan beyin hasarı ilerleyici olmayan bir hasar olsa da çocuklar büyüdükçe kas-iskelet sistemi problemleri ilerler. Bu nedenle tekrarlayıcı tıbbi rehabilitasyon programları ile çocukların bedensel becerilerinin mümkün olan en iyi dereceye getirilmesi, sakatlıkların engellenmesi ve topluma katılım amaçlanmaktadır.''

REHABİLİTASYON ARACI: SPOR

''Spor bu anlamda hem eğlenceli hem de etkin bir rehabilitasyon aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Belediyelerde ve federasyonlara bağlı spor tesislerinde birçok paralimpik spor dalında yarışacak engelli sporcular yetiştirilmektedir. Bu tesislerin sayılarının artırılması, tesislere erişiminin kolaylaştırılması ve serebral palsili çocukların etkili bir şekilde buralara yönlendirilmesi serebral palsili çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için çok faydalı olacaktır. Serebral palsi tanısı alan çocuklar okul çağına geldiklerinde Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde değerlendirilerek ya kaynaştırma öğrencisi olarak ya da özel eğitim öğrencisi olarak eğitim hayatlarına başlarlar.

Bu sayede çocukların bir yandan bedensel problemlerine yönelik rehabilitasyon hizmetleri alırken akranlarıyla bir araya gelerek kendilerini en iyi geliştirebilecekleri ortamlarda eğitim almaları amaçlanır. Bu farkındalık gününün zihinlerdeki ve sokaklardaki engelleri azaltmasını ve serebral palsili bireylerin daha iyi imkanlara kavuşmasını sağlamasını diliyoruz.