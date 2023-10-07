İstanbul'da köprüler Serebral Palsi'ye dikkat çekilmesi için yeşile büründü

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" kapsamında, hastalığın simge rengi olan yeşil ile ışıklandırıldı.

AA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 08:00
İstanbul'da köprüler Serebral Palsi'ye dikkat çekilmesi için yeşile büründü
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Serebral palsi (beyin felci) hastalığının bilinirliğini arttırmak ve bu hastalığa dikkatin çekilmesi amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dün akşam hastalığın simge rengi olan yeşile büründü.


serebral palsi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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