İstanbul'da köprüler Serebral Palsi'ye dikkat çekilmesi için yeşile büründü

Yayınlanma: 07.10.2023 - 08:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 08:09

Serebral palsi (beyin felci) hastalığının bilinirliğini arttırmak ve bu hastalığa dikkatin çekilmesi amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dün akşam hastalığın simge rengi olan yeşile büründü.