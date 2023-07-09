SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya: Sağlık çalışanı emekli olamıyor

Sağlık Bakanlığı çalışanlarının yüzde 11’i, 51 yaş üstü çalışanlardan oluşuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, ekonomik şartlar nedeniyle sağlık emekçilerinin emekli olamayacağına dikkat çekti.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:00
SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya: Sağlık çalışanı emekli olamıyor
Abone Ol google-news

TÜİK’in haziran verilerini açıklamasıyla beraber memur maaşlarında ödenecek enflasyon farkı yüzde 17.55 olarak belirlendi. Memurlara 8 bin 77 TL olarak ödenecek seyyanen zammın ise sadece çalışan memurlara verileceği, emeklilere yansımayacağı kaydedildi.

(Kubilay Yalçınkaya)

Sağlık Bakanlığı çalışanlarının yüzde 11’i, 51 yaş üstü çalışanlardan oluşurken, ekonomik şartlar nedeniyle sağlık emekçilerinin emekli olamayacağına dikkat çeken SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Yaş ortalaması yüksek sağlık hizmeti muhakkak aksayacaktır. Belli yaş üstü için nöbet usulü çalışma, yoğun bakım, acil servis, ameliyathane, 112 gibi alanlar için ciddi sorun. Zaten son 5 yılda sağlık emekçileri emekli olsa dahi bir özel sağlık kurumunda çalışmak zorunda kalıyor” dedi. 


Kubilay Yalçınkaya SES Sağlık Bakanlığı tüik Emekli Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

İlgili Haberler

Sağlık emekçileri iş bıraktı: Memurlar açlık, yoksulluk ve sefalete mahkum edildi

Sağlık emekçileri iş bıraktı: Memurlar açlık, yoksulluk ve sefalete mahkum edildi
Sağlık emekçileri maaş zammını protesto için iş bıraktı: 'Memura müjde' başlıklarıyla milleti kandırdılar'

Sağlık emekçileri maaş zammını protesto için iş bıraktı: 'Memura müjde' başlıklarıyla milleti kandırdılar'
Çin'den ABD'ye: Sağlıklı ticari ilişkiler için somut adımlar atılmalı

Çin'den ABD'ye: Sağlıklı ticari ilişkiler için somut adımlar atılmalı

En Çok Okunan Haberler