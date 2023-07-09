SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya: Sağlık çalışanı emekli olamıyor

Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.07.2023 - 03:00

TÜİK’in haziran verilerini açıklamasıyla beraber memur maaşlarında ödenecek enflasyon farkı yüzde 17.55 olarak belirlendi. Memurlara 8 bin 77 TL olarak ödenecek seyyanen zammın ise sadece çalışan memurlara verileceği, emeklilere yansımayacağı kaydedildi.

(Kubilay Yalçınkaya)



Sağlık Bakanlığı çalışanlarının yüzde 11’i, 51 yaş üstü çalışanlardan oluşurken, ekonomik şartlar nedeniyle sağlık emekçilerinin emekli olamayacağına dikkat çeken SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Yaş ortalaması yüksek sağlık hizmeti muhakkak aksayacaktır. Belli yaş üstü için nöbet usulü çalışma, yoğun bakım, acil servis, ameliyathane, 112 gibi alanlar için ciddi sorun. Zaten son 5 yılda sağlık emekçileri emekli olsa dahi bir özel sağlık kurumunda çalışmak zorunda kalıyor” dedi.