SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya: Sağlıkta dışa bağımlıyız

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

14 Mayıs seçimlerinin ardından Türk Lirası’nın değer kaybı hızlanırken ekonomik kriz de derinleşmeye başladı. Döviz kurundaki yükseliş ise sağlığı da olumsuz etkiledi. Ekonomik krizin sağlık sistemini tıkanma durumuna getirebileceğine dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Hem ilaç hem de sağlık ekipmanı temininde dışa bağımlı durumdayız. Dolar kuru sağlık alanına özellikle şehir hastaneleri üzerinden büyük zarar verecek” dedi.

‘BAŞVURULAR ARTTI’

Seçimlerden iki gün sonra 20.22 seviyesinden başlayan dolar 23.47 seviyesine ulaştı. Ekonomik sorunlar, doktora daha fazla başvuruya neden olurken aile hekimine başvuru yüzde 51’den 62’ye, uzman hekime başvuru da yüzde 58’den yüzde 61’e çıktı. Ekonomik krizin sağlık sistemini tıkanma durumuna getirebileceğine dikkat çeken Yalçınkaya, 2023’te 379 milyar 401 milyon TL toplam sagˆlık harcaması gerc¸ekles¸tirecek Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin yüzde 12.3’sinin s¸ehir hastanelerine aktarıldığını belirterek “Kur artışı SGK’nin sadece tıbbi malzeme, cihaz, ilaç gibi harcamalarını artırmıyor. Şehir hastanelerinin ödemelerinin dövizle yapılması nedeniyle şehir hastanesi harcamalarını da artırıyor” dedi.

‘TEK ÇÖZÜMLERİ BETON’

Sağlıkta dışa bağımlı olduğumuzun altını çizen Yalçınkaya, “Derinleşen ekonomik krizle birlikte yoksullaşan halk daha çok hekime, daha çok sağlık hizmetine ihtiyaç duyacak. Bunu bilerek hareket etmek gerek. Ancak iktidar bütün sorunların çözümünü bina yapımı olarak görüyor. Betona harcama yapıyor. Sağlık emeği ihtiyacının ortaya çıktığı görmezden geliniyor” diye konuştu.

Sağlık bütçelerinin sağlık emeği yerine şehir hastanelerine geniş olarak ayrıldığını kaydeden Yalçınkaya, “Yurttaşın sağlık hizmetlerine daha çok ihtiyaç duyacağı önümüzdeki dönemlerde sağlık hizmeti karşılayacak altyapımız yok. Çözümden uzak bir ortam görüyoruz” ifadelerini kullandı.