SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya: 'Sağlık emekçisinin çorabından tasarruf ediyorlar'
Devlet Memurları Yasası’na göre memurlara ödenen “giyecek yardımı” 2010’dan bu yana ayni değil nakdi yapılıyor. Memurlara yapılan giyim yardımına ilişkin yönetmelikte de “giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla” kışlık giyim yardımının, eylül ve ekim aylarında, yazlık ve mevsimsel olmayan giyim yardımlarının ise nisan ve mayıs aylarında ödenmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak geçen yıl olduğu gibi yine kamuda çalışan sağlık emekçilerinin giyim yardımları ödenmedi.
Yönetmelikteki düzenlemeye karşın çalışanların nakdi giyim yardımı bilinçli olarak daha fazla vergi kesmek için kasım-aralık dönemine bırakıldığına dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “2023-2024 dönemi giyim yardımlardaki artış tutarı resmi enfl asyon olan yüzde 64.77 yerine, yüzde 40 üzerinden yapıldı. Bu gecikme nedeniyle sadece dört unvanda (hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru) elde edilen tasarruf 23 milyon TL” dedi.
‘BİLEREK VERMİYORLAR’
Yalçınkaya, “Sağlık emekçisinin çorabından tasarruf ediliyor. İktidar giyim yardımlarından sineğin yağını çıkarıyor” yorumunu yaptı. Emekçilere nakdi yardımda bilinçli olarak kışlık giyim yardımları yapılmadığını vurgulayan Yalçınkaya, şunları kaydetti: “Örneğin gezici olarak görev yapan ebe ve hemşirelere üç yılda bir verilmesi gereken manto, iki yılda bir verilmesi gereken yağmurluk verilmemekte. Bakanlık gerçek bedeller üzerinden kamunun zarara uğratılmamasını istiyor.”
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