SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya: 'Tasarruf sağlıkta şiddeti artırır'

Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın “beyaz kod” verilerine işaret eden Yalçınkaya, “Bakanlıktan yapılan açıklamada bir milyon başvuru başına beyaz kod bildiriminin 2022’de 23, 2023’te ise 17 olduğunu ifade edildi. Sayılardan yola çıkarak 2023’te 16-17 bin aralığında beyaz kod başvurusu olduğunu görmekteyiz” dedi.

Yalçınkaya, “Son iki yıldır temmuz ve ağustos ayında sağlıkta şiddet olayları artıyor. Bakanlığın verilerini incelediğimizde bu aylarda tüm yıl içinde beyaz kod verilerinin pik yaptığını görüyoruz. Temmuz ve ağustosta beyaz kod bildiriminin artmasının bir nedeni de yıllık izinler nedeniyle sağlık emekçisi sayısındaki azalma” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, bakanlığın bir milyon başvuru başına beyaz kod bildirimi değil, net verileri açıklaması gerektiğini belirtti.

