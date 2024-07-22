SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya: 'Tasarruf sağlıkta şiddeti artırır'
Yurttaşlar, sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük yaşamaları nedeniyle sağlık kuruluşlarında sağlık emekçileriyle karşı karşıya geliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede kamuda tasarruf tedbirlerinin sağlıkta şiddeti artıracağına dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı’nın “beyaz kod” verilerine işaret eden Yalçınkaya, “Bakanlıktan yapılan açıklamada bir milyon başvuru başına beyaz kod bildiriminin 2022’de 23, 2023’te ise 17 olduğunu ifade edildi. Sayılardan yola çıkarak 2023’te 16-17 bin aralığında beyaz kod başvurusu olduğunu görmekteyiz” dedi.
Yalçınkaya, “Son iki yıldır temmuz ve ağustos ayında sağlıkta şiddet olayları artıyor. Bakanlığın verilerini incelediğimizde bu aylarda tüm yıl içinde beyaz kod verilerinin pik yaptığını görüyoruz. Temmuz ve ağustosta beyaz kod bildiriminin artmasının bir nedeni de yıllık izinler nedeniyle sağlık emekçisi sayısındaki azalma” ifadelerini kullandı.
Yalçınkaya, bakanlığın bir milyon başvuru başına beyaz kod bildirimi değil, net verileri açıklaması gerektiğini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Financial Times'tan 'Türkiye' uyarısı
- Deutsche Bank, Türkiye için tarih verdi
- Emekli maaşında büyük tehlike...
- Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'
- Tuba Büyüküstün Seda Bakan'ı galada fena bozdu
- Türkeş kardeşlerin arasına 'Kavala' girdi
- İşte son anket sonuçları...
- 7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi!