Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:28

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:25

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün Dünya Diyabet Gününde “Sessiz Pandemi Diyabet” başlıklı konferansta, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nden Uzman Dr. Mustafa Çalışkan bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Sağlık Bilimleri Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, öğretim elamanlarız ve öğrenciler katıldı.

“HER 10 KİŞİDEN 1’İ DİYABETLİ”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, diyabet hastalığının önemine vurgu yaparak, her 10 kişiden birinin diyabet olduğunu söyledi. 1920’li yıllarda, insülinin önemi anlaşıncaya kadar, hastaların dramatik olarak ölümü beklediğini ifade eden Şerif Demir, insülinin bulunmasıyla birlikte ölümlerin önüne geçildiğini dile getirdi. Son zamanlarda diyabet oranında ciddi bir artış olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Demir, kişilerin risklerini bilerek, ona göre yaşamlarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi. Diyabet hastalarının yüzde 90’nın tip2 olduğunu, bunun da beslenme şartları, yaşam şartlarına bağlı olarak meydana gelen sorunlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şerif Demir, bu durumun bilinçlenmekle ve bazı şeyleri değiştirmekle düzelebileceğini gösterdiğini vurguladı.

“DİYABETLİ ORANI HIZLA ARTIYOR”

Uzman Dr. Mustafa Çalışkan, Dünya çapında 557 milyon insanın diyabetle yaşadığını ifade ederek, bu rakamın 2019 yılındaki rakamlara göre 516 artış gösterdiğini söyledi. Diğer 541 milyon yetişkinde ise hastalığın erken bir aşaması olan prediyabet olduğunu dile getiren Çalışkan, bunun yanında çok sayıda kişinin de diyabetin farkında olmadan yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Çalışkan, diyabetle mücadelede özel ve kamu, devletin tüm kurumların ortak mücadele etmesi gerektiğinin de altını çizdi.

“DİYABETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ GÖRÜNENDEN ÇOK DAHA FAZLA”

Diyabetin insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemesinin yanında daha birçok olumsuzluklara yol açtığının altını çizen Çalışkan, “2021 yılında diyabete yönelik küresel sağlık harcamalarının 966 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve 2045 yılına kadar 1 trilyona ulaşması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, vakalarda en büyük artışı gören, orta ve düşük gelirli ülkelerin omuzlarında olduğunu söylüyor” dedi.

Diyabetle mücadelede öncelikli görevin insanların bilinçlendirilmesi olduğunun altını çizen Dr. Çalışkan, diyabetten korunmak için Akdeniz tipi beslenmeyi önererek; şeker kullanımını azaltmak, sigara kullanmamak, ağız sağlığına dikkat etmek, stresten kaçınmak, sağlıklı uyku düzeni, pestisitlerden uzak durmak gibi insanın yaşamını etkileyecek birçok unsura dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyabet hastalığında genetik etkilerinin de olduğunu söyleyen Çalışkan, anne karnındaki bir çocuğun bile annenin yediği içtiği şeylerden etkilenerek, ileride diyabet olma riskini artırdığını ifade etti.