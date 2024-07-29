Sıcak havada sokak lezzetlerinde 'seyyar' tehlike

Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:53

Güncelleme: 29.07.2024 - 12:02

Sıcakların artmasıyla insanların keyifli vakit geçirmek ve serinlemek için tercih ettiği sahillerde, yasak olmasına rağmen seyyar satıcıların sayısı arttı.

Plajda güneşlenenler arasında dolaşarak kovada kaynamış mısır, başının üstünde veya omzunda taşıdığı tepside midye dolma ya da simit, poşette bardakla çekirdek satmaya çalışan seyyar satıcılar, uzun süre toz ve güneşe maruz kalan gıdalarla insan sağlığını tehdit ediyor.

Sokak lezzetleri arasında sevilerek tüketilen midye ile kaynamış mısırın hijyen ve muhafaza koşullarına uyulmadan uzun süre güneş altında bekletilerek satılması, tüketenlerde gıda zehirlenmesi riskini artırıyor.Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, uzun süre güneşe ve toza maruz kalan midye dolma, mısır, açıkta simit ve poşette çekirdek satışının sağlık açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

Açıkta satılan midye dolma tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine belirten Manavoğlu, merdiven altı, kayıtsız ve onay olmadan üretilen midyenin sıcak havada soğuk zincire uyulmadan satışının halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

MİDYE DOLMADA BAKTERİ TEHLİKESİ

Hijyenik olmayan ortamda üretilip, soğuk zincire uyulmadan sıcak havalarda açıkta satılan midye dolmanın sağlığa zararlarını anlatan Manavoğlu, "Midye dolmada escherichia coli, salmonella, listeria monocytogenes ve Vibrio gibi bakterilerin oluşması yüksek ihtimal. Açıkta satılan midye dolmalarda hijyenik üretim söz konusu değil, soğuk zincire uyulmuyor. Açıkta satılan midye dolma tüketilmesi hastalıklara yol açabilir. Hamilelerin çocuk düşürmesi ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde uzun süre hastanede tedaviye ihtiyaç duyulacak tedaviye ihtiyaç olabilir" diye konuştu.

GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİ

Kova içine su takviyesi yapılarak, hijyenik ortamda satılmayan kaynamış mısırın uzun süre güneşe maruz kalmasının bakteri oluşumunu artırdığına dikkati çeken Ali Manavoğlu, mısır ürünlerinde escherichia coli ve koliform bakterileri oluştuğunu anlattı.

Manavoğlu, "Kaynamış mısır haşlandıktan sonra suda bekletiliyor, belirli süreyle su ve buz takviyesi yapılıyor. Su mikrobiyel girişe uygun ortam. Özellikle mısır grubu ürünlerde ortam koşullarının uygun olmamasından kaynaklanan bakteriler sağlığı olumsuz etkiler. Karın ağrısı, ishal, kusma, ateş, gıda zehirlenmesi görülebilir" dedi.

Ali Manavoğlu, açıkta satılan simit ve çekirdeğin toz veya yabancı madde bulaşması sonrası güneşin altında uzun süre beklemesiyle bakteri oluşumunun hızlandığını da söyledi. Manavoğlu, insanların açıkta satılan ve uzun süre güneşe maruz kalan gıda ürünlerini tüketmemesi gerektiğini belirtti.