Yaz sıcaklarına ferah çözümler: Serinletici 5 içecek tarifi
Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında serinlemek ve ferahlamak için en iyi yollardan biri, soğuk ve tazeleyici içeceklerdir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu içecekler, hem serinlemenizi sağlar hem de damak zevkinize hitap eder. İşte, sıcak günlerde tüketebileceğiniz içinizi ferahlatacak 5 içecek tarifi...
1. HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU VE ANANAS KOKTEYLİ:
Malzemeler:
1 su bardağı hindistancevizi suyu
1 su bardağı ananas suyu
1/2 su bardağı soda
Buz
Ananas dilimleri (süslemek için)
Hazırlanışı:
Hindistancevizi suyu, ananas suyu ve sodayı bir sürahide karıştırın.
Bardaklara buz ekleyin ve karışımı dökün.
Ananas dilimleri ile süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun!
2. MADEN SULU LİMONATA:
Malzemeler:
1 limonun rendelenmiş kabuğu
1 yemek kaşığı toz şeker
3 limonun suyu
2 şişe C vitaminli limon aromalı maden suyu
Hazırlanışı:
Rendelenmiş limon kabuğu ve toz şekeri bir havana alıp bir dövecek yardımıyla ezin.
Şekerli limon kabuklarını bir sürahiye alın.
Limon suyunu ilave edip şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırın.
C vitaminli limon aromalı maden suyunu ilave edin.
Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun!
3. BUZLU YEŞİL ÇAY:
Malzemeler:
1.5 litre su
1 yemek kaşığı yeşil çay
1 limon
Birkaç dal taze nane
Esmer şeker
1.5 tatlı kaşığı bal
1 yeşil elma
Buz parçaları
Hazırlanışı:
Suyu kaynama noktasına gelene kadar ısıtın ve demliğe alın.
Üzerine yeşil çay yapraklarını ekleyin.
1 limonun suyunu sıkıp kabukları ile birlikte çayın içine atarak ılınıncaya kadar bekletin. Ilındıktan sonra süzün ve demlenmeye bırakın.
Ilındıktan sonra bal ekleyin.
Yeşil elmayı ince dilimleyin ve çayın içine ilave edin.
Oda ısısında 15 dakika bekletin ve buzdolabında soğumaya bırakın.
Servis yapmadan önce içine buz parçaları, nane yaprakları ve elma parçaları ilave ederek servis yapın.
Afiyet olsun!
4. KAVUN SÜBYESİ:
Malzemeler:
1 adet büyük boy kavunun çekirdekleri
2 su bardağı su
Hazırlanışı:
Kavunu güzelce yıkayıp ortadan ikiye bölün.
Çekirdeklerini derin bir kaba alın.
Rondo yardımıyla 2 dakika çırpın.
Ardından 2 bardak su ekleyin 5 dakika yüksek devirde çırpmaya devam edin.
Uygun bir tencereye kavun sütünü süzgeçten geçirip süzün.
Buzdolabında bekletip ya da süzdükten sonra hemen servis edebilirsiniz.
Çıkan sütten tatlı da yapabilirsiniz.
Afiyet olsun!
5. VİŞNELİ LİMONATA:
Malzemeler:
2 su bardağı vişne
4 adet limon
1 adet misket limon
1 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Hazırlanışı:
Öncelikle 3 adet limonun kabuklarını rendeleyin.
Kabuksuz olarak doğrayın.
Doğradığınız limonları 1 bardak su ve 1/2 bardak şeker ile birlikte kaynayana kadar pişirin.
Kaynadıktan sonra tel süzgece alın ve posalarını süzün.
Vişnelerin çekirdeklerini çıkartın.
1 bardak su ve 1/2 bardak şeker ile birlikte kaynatın.
Piştikten sonra vişne sosunu blenderdan çektirin ve püre kıvamına getirin.
Püre kıvamındaki vişneleri, önceden kaynattığınız limonlarla bir araya getirin.
Üzerine 1 adet limonun suyunu, lime parçalarını, ve vişneleri ekleyerek buzla birlikte karıştırın.
Soğuk bir şekilde servis edin.
Afiyet olsun!
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