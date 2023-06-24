Sıcak havalar kalp krizini tetikliyor

Yayınlanma: 24.06.2023 - 13:20

Güncelleme: 24.06.2023 - 13:30

Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, yaz aylarında artış gösteren kalp rahatsızlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sıcak havalarda tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin dikkatli davranmaları gerektiğini, aksi takdirde daha büyük sağlık problemleriyle karşı karşıya kalınabileceğini belirten Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, “Havaların ısınmasıyla birlikte, özellikle yaz aylarında en çok dikkat edilmesi gereken iki hastalık grubumuz var" dedi.

SICAK HAVALARDA YAPILMASI GEREKENLER

Prof. Dr. Tanrıverdi, sıcak havalarda özellikle tansiyon ve kalp yetmezliği hastalarının dikkat etmesini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle sıcak havalarda vücut ısısı artar. Vücudun bu artışa karşı mücadele edebilmesi için, kan damarları genişler. Damar genişlemesinden dolayı kan basıncı düşebilir, baş dönmesi, bayılma ve hatta kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bundan dolayı sıcak havalarda bol su tüketmek, mümkünse güneş ışınlarından kaçınmak, hafif yemekler tüketmek ve egzersiz yapmak gerekir.

Kalp yetmezliği olan hastalarımız da ise durum farklıdır. Vücuttan sürekli su kaybedildiği için, genelde kalp yetmezliği hastalarımıza ödem atıcı ilaç öneriyoruz. Eğer ilaçların dozajı doğru ayarlanmazsa, vücut susuz kalarak böbrek yetmezliği gibi sürece gidilebilir. Ayrıca kalp ve damar hastalığı olan bireylerin sıcak havalara karşı daha duyarlı olduğu ve doktorlarıyla iletişim halinde kalarak, sağlık durumlarını dikkatle izlemeleri gerektiği unutulmamalıdır."