Siğillerinizden çabucak kurtulmak mı istiyorsunuz? İşte siğillerin kökünü kazıyan 7 doğal yöntem!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:41

Güncelleme: 19.01.2024 - 10:41

Siğiller, cildimizin üst tabakasına bir virüsün yerleşmesi sonucu ortaya çıkan, iyi huylu deri kabartılarıdır. Siğiller genellikle tehlikeli değillerdir ancak çirkin bir görüntü oluşturabilir ve bulaşıcı olabilirler.Bir şekilde cildinizde kesik ya da yaralanma olduğunda bu virüslerden birini kapma olasılığınız yükselir. Sizler için siğillerden çabucak kurtulmanıza ve onları durdurmanıza yardımcı olacak en iyi doğal yöntemleri bu yazıda topladık. Peki siğillerden kurtulmanın doğal yolları nelerdir? İşte siğillerden kurtulmak için 7 doğal yöntem...

1. HİNT YAĞI:

Hint yağından sonuç almanız birkaç haftanızı alabilir fakat siğillerden sonsuza dek kurtulmak için harika bir yoldur. Siğilleriniz üzerine hint yağı sürüp kurumasını bekleyin. Günde 2-3 kere tekrarlayın.

2. MUZ KABUĞU:

Muz kabuğu cildi iyileştiren ve yenileyen enzimlere sahiptir. Bu yüzden siğil tedavisinde de etkili bir yöntemdir. Siğilinizin üzerine birkaç dakika boyunca muz kabuğunu sürün ya da muz kabuğunu bant yardımı ile siğilinizin üstüne sabitleyin. Sonuç görene kadar günde 1 kere tekrarlayın.

3. ÇAY AĞACI YAĞI:

Çay ağacı yağı güçlü bir antiseptiktir ve siğillerin çıkmasına sebep olan bakterileri öldürür. Birkaç damla çay ağacı yağını iki yemek kaşığı suya damlatın ve siğillerinizin üzerine sürüp kurumasını bekleyin. Günde 5-6 defa tekrarlayın.

4. ELMA SİRKESİ:

Elma sirkesinin asidik içeriği siğillerinizden hızlı ve etkili bir şekilde kurtulmanızı sağlar. Bir pamuğu elma sirkesine batırın ve siğilinizin üstüne yerleştirin. Pamuğu bant yardımı ile sabitleyin. Sabah olduğunda pamuğu çıkarın. Bir hafta boyunca her gece tekrarlayın.

5. PROPOLİS:

Propolisin antiviral ve antibiyotik özelliği siğillerinizden çabucak kurtulmanıza yardımcı olur. Siğilli bölgeye birkaç damla propolis uygulayın. Daha sonra üstünü pamuk yardımı ile kaplayın. Günde 2 kez tekrarlayın.

6. SARIMSAK:

Sarımsağın mikrop öldürücü özelliği sizi çeşitli virüs, bakteri, mantar ve parazitlere karşı korur. Birkaç diş sarımsağı ezip posasını siğilinize sürün. Siğiliniz yok olana kadar günde 1 kere tekrarlayın.

7.İNCİR SUYU:

İncir suyu antioksidan ve mikrop öldürücü bileşenleri içeriğinde barındırır. Sadece siğilleri değil çıkmalarına sebep olan bakteri,virüs ve parazitleri de tedavi edebilir. Siğilinizin üzerine bir miktar taze incir suyu uygulayın. Cildinizin incir suyunu emmesini bekleyin. Günde 3 kere tekrarlayın.