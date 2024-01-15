Evde doğal botoks maskesi nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz yaşlanma karşıtı 6 maske!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:24

Güncelleme: 15.01.2024 - 11:24

Cildinizi sağlıklı ve parlak tutmak için yüz maskesi uygulamak oldukça etkili bir yöntemdir. Evde kendi malzemelerinizle hazırlayacağınız doğal maskeler hem cildinize zarar veren sert kimyasallar bulundurmaz hem de daha etkilidir. Evde hazırlayacağınız bu pratik maskeleri dilediğiniz zaman kullanmak adına buzdolabında da güvenle saklayabilirsiniz. Peki evde yapabileceğiniz doğal botoks maskeleri nelerdir ve nasıl yapılır? İşte evde yapabileceğiniz doğal ve etkili yüz maskeleri…

MASKELERİ UYGULAMADAN ÖNCE CİLDİNİZE BUHAR UYGULAYIN!

Daha iyi etki için gözeneklerin açılmasını sağlayan buhar uygulaması oldukça kolaydır.Cildinizi temizledikten sonra ısıttığınızı bir kase suya yüzünüzü tutarak gözeneklerin açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu cildinize ihtiyacı olan hafif nemi de verecektir.

1. KIRIŞIKLIKLARI BİTİREN PAPAYA MASKESİ

Malzemeler:

1 adet olgunlaşmış papaya

Su

Yapılışı:

Ortadan ikiye kesitiğiniz papayanın içerisindeki posa ve tohum kısımlarını çıkarın. Papayanın posası özellikle sindirim sorunlarına çok iyi gelir bu nedenle daha sonra tüketmek için saklayabilirsiniz. Papayanın kabuğunun iç kısımlarını önceden temizlediğiniz boyun, göz çevresi, ağız kenarları ve şakaklar gibi kırışan veya kırışmaya eğilimli bölgelere sürün ve 15 dakika boyunca kurumasını bekleyin. Bu sürenin ardından su ile tüm yüzünüzü durulayabilirsiniz. Haftada 2 defa bu maskeyi uygulamak, güneşin zararlı etkilerini azaltır, cildi pürüzsüzleştirir ve kırışıklıkları giderir.

2. YUMURTA AKI BOTOKS MASKESİ

Malzemeler:

1 yumurta akı

1 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı:

1 yumurta akı ve 1 tatlı kaşığı şekeri karıştırın.

Cildinize uygulayın ve 10 dakika bekleyin.

Soğuk su ile durulayın.

Cildiniz toparlanacak ve gergin hale gelecektir.

Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

3. HAVUÇLU BOTOKS ETKİLİ MASKE

Malzemeler:

1 adet havuç

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı nohut unu

Yarım çay kaşığı kuşburnu yağı

Yapılışı:

Havucu yıkayıp soyun. İnce bir macun oluşturmak için ezin. Nohut ununu ekleyin ve iyice karıştırın. Şimdi sarısını ve yoğurdu ekleyin. Pürüzsüz bir macun oluşturmak için iyice çırpın. İşlem tamamlandıktan sonra kuşburnu yağını ekleyin ve son karışımı yapın. Kırışıklıklar için bu yüz maskesini temiz bir yüze uygulayın. 20 dakika sonra ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez uygulayın.

4. DOĞAL DOMATES BOTOKS MASKESİ

Malzemeler:

1 adet domates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1 domatesin kabuğunu soyarak, ezin ve içerisine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek karıştırın.

Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin.

Ilık su ile durulayın.

15 günde 1 uygulayabilirsiniz.

Cildiniz uygulamadan sonra daha diri ve canlı olacaktır.

5. AVOKADOLU MASKE

Malzemeler:

1 Avokado

1 Yemek Kaşığı Yulaf

1 Çay Kaşığı Yoğurt

1 Çay Kaşığı Bal

Bir kasede avokadoyu ezin. Kalan malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın. Temizlenmiş bir yüze uygulayın. 20 dakika sonra ılık suyla yıkayın.Haftada bir kez uygulayın.

6. LİMONLU BOTOKS MASKESİ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı süt

1 tatlı kaşığı bal

1 tutam tuz

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı limon suyu, süt, bal, 1 tutam tuz ve 1 yumurta sarısını karıştırın.

Yapılışı:

Cildinize uygulayın ve kuruyunca bir kat daha uygulayın. Aynı işlemi toplamda 3 kere tekrarlayın ve son uygulama kuruyunca soğuk su ile durulayın. Maskeyi uyguladıktan sonra cildinizin gergin ve dolgun bir hal aldığını göreceksiniz.