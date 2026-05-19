Şikâyetinizin olmaması tansiyonunuzun normal olduğu anlamına gelmez! Hipertansiyon riskine karşı hayati öneriler

Kalp krizi, felç, kalp yetersizliği ve böbrek hastalıkları gibi hayati risk taşıyan pek çok rahatsızlığın temelinde yatan hipertansiyon (yüksek tansiyon), toplum genelinde yaygın olmasına rağmen sinsi ilerleyişiyle korkutuyor. Kalp Sağlığı Haftası kapsamında önemli değerlendirmelerde bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Dönmez, vatandaşları yüksek tansiyona karşı uyardı.

"BİRÇOK KİŞİ HASTA OLDUĞUNU KOMPLİKASYON GELİŞTİĞİNDE ÖĞRENİYOR"

Hipertansiyonun tıp literatüründe neden "sessiz katil" olarak adlandırıldığına dikkat çeken Doç. Dr. İbrahim Dönmez, hastalığın toplumsal boyutunu şu sözlerle aktardı:

"Hipertansiyon, toplumda oldukça yaygın görülmesine rağmen çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Bu sebeple birçok kişi hipertansiyon hastası olduğunu ancak bir komplikasyon (kalp krizi, felç vb.) geliştiğinde öğreniyor. Düzenli tansiyon ölçümü, erken teşhis açısından büyük önem taşıyor."

ŞİKÂYETİNİZİN OLMAMASI TANSİYONUNUZUN NORMAL OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ

Yüksek tansiyonun bazı hastalarda baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, nefes darlığı ve burun kanaması gibi semptomlarla kendini gösterebildiğini ifade eden Dönmez, en büyük yanılgının ise "ağrı veya şikâyet hissetmemek" olduğunu belirtti. Dönmez, "Hipertansiyon çoğu zaman sessiz seyreder. Şikâyet olmaması, tansiyonun normal olduğu anlamına gelmez" diyerek düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

SESSİZ KATİLDEN KORUNMANIN REÇETESİ: YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Hipertansiyon riskini en aza indirmek ve hastalıktan korunmak için günlük alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. İbrahim Dönmez, sağlıklı bir yaşam için şu altın kuralları sıraladı:

Tuz tüketimini azaltın: Yüksek sodyum oranı tansiyonu doğrudan tetikler.

Harekete geçin: Düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.

Kilonuzu dengeleyin: İdeal kilonun korunması damar sağlığı için şarttır.

Zararlı alışkanlıklardan uzak durun: Sigara ve aşırı alkol tüketimini sonlandırın.

Beslenmeye dikkat: Sağlıklı, dengeli beslenin ve düzenli doktor kontrollerini aksatmayın.

Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle hipertansiyonun tamamen kontrol altına alınabileceğinin altını çizen Doç. Dr. İbrahim Dönmez, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Tansiyonun kontrol altında tutulmasıyla kalp ve damar hastalıkları riski önemli ölçüde azaltılabilir. Sağlıklı bir hayat için tansiyon değerlerinizi düzenli takip etmeyi ihmal etmeyin."