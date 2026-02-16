Sinir sisteminin alarm zili: İstemsiz bacak hareketlerini hafife almayın!

Çoğu zaman kişinin kendisinin fark etmediği, genellikle yatak partneri tarafından dile getirilen ritmik bacak hareketleri, basit bir huzursuz bacak sendromundan çok daha fazlasını işaret edebiliyor. Doç. Dr. Osman Özgür Yalın, uykuda görülen bu hareketlerin iki ana tabloya ayrılabileceğini belirtiyor:

REM Uykusu Davranış Bozukluğu: Kişi rüyasını adeta "yaşar". Tekme atma, vurma gibi sert ve kaba hareketler görülür. Bu durum, gelecekteki bir Parkinson hastalığının veya demans türlerinin ilk sinyali olabilir.

Uyku Apnesi Bağlantısı: Uykuda nefes durmasıyla seyreden apne, bacak hareketlerini tetikleyebilir. Tedavi edilmezse süreç; inme, hipertansiyon ve kalp krizine kadar uzanabilir.

UYANIKKEN GÖRÜLEN HAREKETLER: "KRİTİK EŞİK"

Eğer bu "dans benzeri" kıvranma hareketleri sadece uykuda değil, kişi uyanıkken de meydana geliyorsa tehlike çanları daha yüksek sesle çalıyor demektir. Dr. Yalın, uyanıklık halindeki hareketlerin altında yatan olası nedenleri şöyle sıralıyor:

"Uyanıklık halindeki istemsiz hareketler genellikle daha ciddi nörolojik hastalıkların habercisidir. Bunlar arasında genetik geçişli ve ilerleyici bir yıkım olan Huntington hastalığı, beyin damar tıkanıklıkları, kanamalar ve nadiren de olsa beyin tümörleri yer almaktadır."

ERKEN TANI YAŞAM KALİTESİNİ KORUYOR

Nörolojik hareket bozukluklarının "önemsiz" görülmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yalın, erken teşhisin hem hastalığın ilerlemesini durdurmak hem de hastanın sosyal hayatını korumak adına hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.

Özellikle genetik geçişli hastalıklarda hekimler için tanı süreci zorlayıcı olsa da, modern tıbbın sunduğu imkanlar yaşam kalitesini artırmada kilit rol oynuyor.