Sinsi ilerleyip körlüğe neden olabiliyor!

Yayınlanma: 25.08.2023 - 15:33

Güncelleme: 25.08.2023 - 15:33

Göz hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Elif Betül Türkoğlu göz tansiyonu hakkında bilgiler verdi:

Göz tansiyonu (Glokom), göz içi basıncının görme sinirine zarar verecek derecede yükselmesi sebebiyle meydana gelen ve görme kaybına dahi yol açabilecek bir hastalıktır.

Glokom rahatsızlığı bulunanların bir çoğu bu hastalığa sahip olduğunun farkında değildir. Sinsi bir hastalık olan göz tansiyonunun,kapalı açılı ve açık açılı olmak üzere iki çeşidi vardır.Göz içi basıncının sıkça artması sebebiyle görme sinirinin zayıflayıp kurumasına yol açan göz tansiyonu, tedavi edilmediği zaman görme kaybına neden olabilmektedir.Göz tansiyonu genellikle 40 yaş ve üzeri kişilerde ortaya çıkar. Ancak yeni doğan bebeklerde bile görülebilir.

Göz tansiyonu risk faktörleri; Diyabet, 40 yaş ve üzeri, genetik yatkınlık, sigara tüketimi, göz yaralanmalarına maruz kalma, gözde miyop hastalığına sahip olmak gibi...

Göz tansiyonu belirtileri; Şiddetli göz ve baş ağrısı,mide bulantısı,gözde kızarma,göz bebeklerinin irileşmesi,bulanık görme ve ışıkların etrafında halkalar görmektir.Ancak bazı kişilerde herhangi bir belirti vermeyebilir.Bu nedenle 40 yaşından sonra gözlerde bir şikâyet olmasa dahi muhakkak uzman bir göz hekimine görünülmesi ve 2 yılda bir göz tansiyonu ölçümleri yapılması önemlidir.

Geç kalınması durumunda geri dönüşü olmayan ve görme kaybına neden olabilen bu hastalığın erken teşhisi büyük önem taşımaktadır.