Apple yeni iOS 17 ile göz sağlığına odaklanıyor: Ne sunacak?

Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:20

Güncelleme: 24.07.2023 - 09:20

Apple'ın en son güncellemesi merakla beklenirken sunacağı özellikler de konuşulmaya devam ediyor. Bu bağlamda son yıllarda sağlık ve aktivitelere odaklanan Apple, bu sefer de 'ekran mesafesi' adını verdiği bir özelliği devreye alacak.

Bu özellik sayesinde kullanıcı eğer cihazı yüzüne çok yakın tutarsa uyarı alacak ve uzaklaştırması hatırlatılacak. Bu özelliğin hedefinde ise küçük yaşta telefon ve tablet kullanan çocuklar var.

ÖZELLİK CİHAZLARA YAKIN BAKMAKTAN KAYNAKLI GÖZ SAĞLIĞI SORUNLARININ ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYOR

iPhone ve iPad kullanımının çocuklar tarafında da yüksek olduğunu bilen Apple, hazirandaki etkinliği WWDC23'te bunu vurgulamış ve göz sağlığının korunması için yapılması gerekenlerden biri olarak özelliği duyurmuştu. Şirket bu yeni özellik ile başta çocukların göz sağlığının bozulmasının önüne geçmek istiyor.

Özellik cihazlarda yer alan TrueDepth kamerasını kullanarak kişinin cihaz ve gözleri arasında en az 30 santimetre mesafe olmasını sağlıyor.

iOS 17 ile gelecek bu özelliğin Face ID bulunan cihazlarda kullanılabileceği belirtiliyor.

Güvenlik sorunlarına yönelik açıklama yapan şirket ekran mesafesi verilerinin cihazlarda kaldığı ve fotoğraf/video çekilemediğinin altını çiziyor.

Yeni güncelleme herkese ulaştığında özelliği açmak için Ayarlar bölümüne gelmeniz gerekiyor. Buradan Ekran Süresi'ne ve oradan da Ekran Mesafesi'ne tıklayarak özelliği etkinleştirebilirsiniz.