Sinüzit nedir? Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzite ne iyi gelir? İşte sinüzitten koruyan 7 altın öneri...

Yayınlanma: 15.02.2024 - 13:46

Güncelleme: 15.02.2024 - 13:46

Yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihapla dolması sonucu ortaya çıkan sinüzit, burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, baş ve yüzde zonklama, yüzde dolgunluk hissi, seste çatallaşma ve koku almada güçlük şeklinde kendini belli ediyor. Hastalık tam ve doğru tedavi edilmediğinde kronik farenjit, göz çevresinde enfeksiyonlar hatta körlük, menenjit ve beyin apsesi gibi ciddi sorunlara bile kapı aralayabiliyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kış aylarında sinüzitten korunma yolları hakkında şu 7 öneride bulundu:

1. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunun

Grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı kışın oldukça artar ve bu enfeksiyonlar sinüzit için uygun zemini hazırlar. Bundan dolayı grip ve nezle olan kişilerle yakın temastan kaçının ve sık-sık el yıkayarak kişisel hijyen kurallarına dikkat edin.

2. Kirli havada maske takın

Kirli hava sinüzit için tetikleyici bir rol oynar. Bunun nedeni ise kirli hava partiküllerinin bireyin hava yollarında iltihaba neden olarak hastalığı alevlendirmesidir. Bu nedenle hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde dışarda bulunmamaya çalışın, dışarıda bulunmanız gerekiyorsa da maske takın.

3. Kapalı ortamları havalandırın

Kış aylarında havasız ve kalabalık mekanlarda zaman geçirmek, enfeksiyon riskini oldukça yükselten bir nedendir. Bu yüzden bulunduğunuz kapalı alanların her yarım saatte bir 10 dakika kadar havalanmasını sağlayın ve sık-sık dışarıya çıkarak temiz hava almaya özen gösterin.

4. Bulunduğunuz ortamı nemlendirin

Sıcak ortamlarda hava kurur ve bu durum burnun içerisindeki mukozanın bağışıklık düzeyini düşürerek burnu üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savunmasız yapar. Bu nedenle sıcak ortamlarda kalorifer peteklerinin üzerine bir kap su koyarak ortamı nemlendirin. Eğer ısınmak için klima kullanıyorsanız buhar makinesi kullanmayı deneyin.

5. Rüzgarda yüzünüzü kapatın

Rüzgara maruz kaldığımızda hem ısı düşer hem de kuru hava solumak zorunda kalırız. Bu da sinüzit riskini artıran önemli bir faktördür. Bundan dolayı rüzgarlı havalarda yüzünüzü kapalı tutacak şekilde giyinerek burnunuzun kurumasını engelleyin.

6. Sigara tüketmeyin

Sigaranın içinde bulunan birtakım maddeler, burun mokozasına olumsuz şekilde etki ederek bakteri ve virüslerin yerleşmesi için uygun ortamı hazırlar. Bu durum ise üst solunum yollarına davetiye çıkartarak sinüzit riskini artıracağından sigara içmeyin, içilen ortamlardan da uzak durun.

7. Burun yıkaması yapın

Tuzlu ve karbonatlı su yardımıyla sık-sık burun yıkaması yaparak sinüs akıntılarınızı iyice temizleyin. Bunun için gerekli olan karışımı evinizde 1 litre temiz ve ılık suya 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karbonat ekleyerek kendiniz de yapabilirsiniz.