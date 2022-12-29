Şişkinlik neden olur? Şişkinlik nasıl giderilir? Şişkinlik giderici su nasıl yapılır?

29 Aralık 2022 Perşembe, 13:49

Gündelik yaşamda çoğu insan sabah düz bir karınla uyanıp su dahi içildiği zaman şişkinlik görülür. Bunun bir çok sebebi olabilir bunlar; Gluten, yediğimiz besinlerin asit oranı, yeterli su içmemek, sürekli yemek yemek, spor yapmamak, doğru nefes almamak. Şayet bu rahatsızlık daimî ve hayat kalitenizi etkiliyorsa hekimiz ile görüşmeyi ihmal etmemelisiniz.

ŞİŞKİNLİK NASIL GİDERİLİR?

Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek konu hakkında bilgiler verdi.



Pancar sindirim sistemini düzenleyen muhteşem lif kaynağıdır. Kan temizlenmesi ve karaciğerin zehirlerden arınmasına yardımcı olduğu için detoks olarak kullanılabilen aynı zamanda iltihap önleyici, azaltıcı etkiye de sahiptir. Kırmızı pancarda bulunan betanin yüksek oranda antioksidan özelliği bulunmaktadır.

Zencefil Kronik hazımsızlıklara çözümdür, bağışıklığı güçlendirir, mensturasyon dönemi ağrılarının azalmasına yardımcıdır, kolesterol seviyesinin düşürülmesinde etkilidir, mide bulantısı oluşmasını önler, enfeksiyon riskini azaltabilecek zararlı bakteri ve virüslerle savaşmada etkilidir. Zencefil özü, birçok farklı bakteri türünün büyümesini engelleyebilir

Taze nane sindirime yardımcıdır, astım ve soğuk algınlığından kaynaklanan burun, boğaz ve akciğer tıkanıklıklarının giderilmesinde oldukça etkilidir. Nane boğazı, burnu ve diğer solunum kanallarını rahatlatır ve yatıştırır, ayrıca kronik öksürüğe neden olan tahrişleri giderir.

ŞİŞKİNLİK GİDERİCİ İÇEÇEK NASIL YAPILIR?



Şişkinlik giderici pembe şifa;

*½ adet pancar

*½ adet elma (kırmızı – yeşil fark etmez)

*1 parça taze zencefil

*3-4 dal taze nane

*1 bardak su

*1 çay kaşığı zeytinyağ

Hepsini blendardan geçirip aç karnına veya yemekten 2 saat sonra tüketebilirsiniz.



