Sivas’ta bir ilk: O yöntemle sağlığına kavuştu!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:34

Güncelleme: 07.03.2024 - 12:34

Sivas’ta yaşayan S.K. (45) göğüs ağrısı şikâyetiyle Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kasım Doğan’a başvurdu. Yapılan tetkikler sonrası hastanın damarlarının tıkanıklık olduğu için ameliyata karar verildi.

Sivas’ta ilk olarak Kapalı Bypass ameliyat olan S.K. çok kısa bir sürede sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kasım Doğan, kapalı Bypass yöntemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğan, Kapalı Bypass ameliyatının Sivas’ta ilk kez uygulandığını ifade ederek, “Son zamanlarda kapalı Bypass gündemde. Bizde en son hastamızı Kapalı Bypass yöntemiyle ameliyat ettik. Kapalı Bypass yöntemi son yıllarda uygulanmaya başladı. Hasta için bir konfor sağlıyor. Hasta çok kısa sürede taburcu olabiliyor ve normal hayatına çok kısa sürede dönebiliyor. Bu yöntem her hastada uygulanamayabilir. Çok fazla kilosu olan ve göğüs duvarında deformiteleri olan insanlarda yapılamayabiliyor. Ama hastaların yüzde 80’ninde 90’nın uygulayabiliyoruz” dedi.

"İYİLEŞME SÜRESİ KISALIYOR"

Kapalı Bypass yöntemi sayesinde hastanın iyileşme süresinin kısaldığını ifade ederek, “Bu yöntemle hasta daha hızlı taburcu oluyor. Günlük hayata erken başlıyor. Yoksa yapılan ameliyat açıkla aynıdır. Aynı işlem yapılıyor. Çünkü göğüs kemiği kesilmediği için hastanın iyileşmesi daha çabuk oluyor. Göğüs kemiği kesildiği zaman bir süre iyileşmesi için beklememiz gerekiyor. O dönem tabi normal hayatı sınırlanmış oluyor. Ama kapalı yöntemle yaptığımız zaman hasta çok çabuk normal hayatına dönebiliyor. İlk kez bu yöntemle bir ameliyatı Sivas’ta yaptık. Genç bir hasta göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkikler sonrası ameliyata karar verildi. Ameliyatı yaptık gayet başarılı geçti. Hastayı 3’üncü günde taburcu ettik” diye konuştu.