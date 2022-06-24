Skandal olay: 5 bin hasta yanlış tedavi nedeniyle geri çağrıldı

24 Haziran 2022 Cuma, 13:51

Kuzey İrlanda'da 5 binden fazla eski hastası bulunan nörolog Dr. Michael Watt'ın tüm hastaları geri çağırılıyor.

Soruşturma açılan doktorun hastalarıyla ilgili hatalarının, 'yanlış teşhis, yanlış tedavi, yanlış ilaç veya ihtiyacı olmayan bir tedaviye maruz kalması' olabileceği üzerinde duruluyor.

BBC'de yer alan habere göre, hastalar arasında çoğunluğu felç, Parkinson ve multipl skleroz hastaları oluşturuyor.

Sağlık Bakanı Robin Swann, hastalardan "çok kötü bir şekilde hayal kırıklığına uğradıkları" için özür diledi.

Sağlık hizmetinin itibarı zedelenmiş olsa da Bakan Swann, önceliğinin hataların tekrarlanmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Geri çağrılan 5.448 hastadan 4.179'u tekrar muayene için sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Hastaların yaklaşık beşte birine durumlarına uygun bir tedavi planı verilmediği söylendi, benzer bir sayıya ise uygun bir reçete verilmedi.