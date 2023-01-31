SMA Bilim Kurulu toplanıyor: ZolgenSMA Türkiye'ye gelecek mi?
SMA Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelerek spinal müsküler atrofi (SMA) hastaları için ikinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de hangi hasta grubuna kullanılacağını ele alacak.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre SMA Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
BAKAN KOCA DÜN DUYURMUŞTU
Bakan Koca, dün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu an bütün SMA hastalarında kullanılan bir ilacın olduğuna işaret ederek, "İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" ifadesini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- Vatandaşlık oyununda ikinci perde
- Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi devam ediyor
- Restorasyon yine arkadaşa!
- Erdoğan, valiyi azarlamıştı
- Filiz Akın’dan kötü haber!
- EYT'de ayrıntılar belli oldu
- Kemal Kılıçdaroğlu çok sert uyardı
- 'Gerçekte korkudan uyuyamayan ödlek'
- Yılmaz Morgül'den kötü haber!