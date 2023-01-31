SMA Bilim Kurulu toplanıyor: ZolgenSMA Türkiye'ye gelecek mi?

SMA Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelerek spinal müsküler atrofi (SMA) hastaları için ikinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de hangi hasta grubuna kullanılacağını ele alacak.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:43
SMA Bilim Kurulu toplanıyor: ZolgenSMA Türkiye'ye gelecek mi?
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre SMA Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bugün saat 14.00'te toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

BAKAN KOCA DÜN DUYURMUŞTU

Bakan Koca, dün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu an bütün SMA hastalarında kullanılan bir ilacın olduğuna işaret ederek, "İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" ifadesini kullanmıştı.



SMA Bilim Kurulu SMA SMA hastası

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