Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'SMA' açıklaması

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, SMA'da ikinci ve üçüncü ilaç için Kurulu'n karar alacağını ifade etti. Koca, toplantı sonrası açıklama yapacaklarını da bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 16:16
Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'SMA' açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halihazırda bir ilacın SMA tedavisinde kullanıldığını, 2 ve 3'üncü ilacın kullanımı için de Kurul'un karar alacağını söyledi.

Bakan Koca, "SMA BİLİM KURULU yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" dedi.


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