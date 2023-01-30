Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'SMA' açıklaması

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 16:16

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 16:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halihazırda bir ilacın SMA tedavisinde kullanıldığını, 2 ve 3'üncü ilacın kullanımı için de Kurul'un karar alacağını söyledi.

Bakan Koca, "SMA BİLİM KURULU yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" dedi.