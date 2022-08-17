SMA hastası Ela için kritik 9 gün
Nuray-Hayrullah Ünal çiftinin SMA hastası kızları Ela için başlatılan yardım kampanyasında yüzde 52’ye ulaşıldı. Ela'nın dokuz gün içinde başlaması gereken tedavisi için 850 bin dolara daha ihtiyaç var.
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Nuray-Hayrullah Ünal çiftinin kızları Ela’ya dört aylıkken SMA Tip 1 tanısı konuldu. Aile, Ela’nın yurt dışında kullanılan Zolgensma adlı ilaca ulaşabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Şu an 11 aylık olan Ela için başlatılan yardım kampanyasında yüzde 52’ye ulaşıldı. Ancak Ela bebek için 850 bin dolara daha ihtiyaç var. Anne Nuray Ünal, Zolgensma ilacının yüzde yüz etkili olabilmesi için Ela’nın 9 gün içinde tedaviye başlaması gerektiğini söyledi. Ünal, “Bunun için tüm Türkiye’den destek bekliyoruz. Ela’yı hep birlikte kurtaralım” dedi.
Ela’nın durumunun giderek kötüleştiğini belirten Ünal, “Solunum sıkıntısı var, ateşi yükseliyor, acillik oluyoruz. Ela’nın kasları her geçen gün eriyor. Daha kötüye gitmeden evladımı kurtarmak istiyorum, kurtaramazsam benden ayrılacak” diye konuştu.
"YETERİNCE BESLENEMİYOR"
Zolgensma adlı ilacın Türkiye’ye getirilmesi çağrısında bulunan Ünal, “Göz göre göre çocuklarımız ölüyor, kimse kılını kıpırdatmıyor. Şu an 11 kilo Ela, 13 kilo sınırı var bu ilaç için. Kilo almaması için aç bırakıyorum, yeteri kadar beslenemiyor. Ela hem dolarla savaşıyor, hem zamanla, hem açlıkla savaşıyor. Zamanı kalmadı, dakikası bile önemli. İlacı şimdi alsa normal bir şekilde hayatına devam edebilecek. Giden tedavi olan çocuklar iyileşiyorlar, yürümeye başladılar” dedi.
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