Börek almaya geldi: SMA hastasının kumbarasını çaldı
Küçükçekmece’de kimliği belirsiz bir kişi müşteri gibi girdiği fırından SMA hastasının yardım kumbarasını çaldı.
Pazar günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir fırında meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir şahıs müşteri gibi fırına gelip poğaça ve börek alıp, fırın çalışanından ısıtılmasın istedi.
Çalışan kız, boğaca ve börekleri ısıttığı sırada şahıs, tezgah üzerinde bulunan SMA hastasına ait yardım kumbarasını poşetine koydu. Alacaklarının parasını veren şahıs, fırından hızla uzaklaşarak kayboldu.
Daha sonra kumbaranın yerinde olmadığını fark eden çalışan Gamze Sönmez, güvenlik kameralarını inceledi. Sönmez, güvenlik kamerasında kumbaranın gelen şahıs tarafından çalındığını fark etti.
YAŞANAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kamerada çalışan börekleri ısıttığı sırada şahıs etrafı kolladı, daha sonra kumbarayı siyah poşetin içine koyarak hızla uzaklaştı.
Hırsızlık olayı sonrası polise başvurduklarını belirten fırın çalışanı Gamze Sönmez, “Tezgahta dururken acele acele gelip, börek ısıtır mısın dedi. Baya konuştu sonra ben de arkamı döndüğü sırada elinde siyah bir poşet vardı. Hafif döndüm sonra bir daha döndüğümde hemen poşete koyup, poşeti de kucağına alıp gitti. Bir gün sonra fark ettik” diye konuştu.
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