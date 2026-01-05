Soğuk hava ciltte hasar bırakabilir: Kış aylarında sağlıklı cilt için uzman önerileri

Ciltte kuruluk, çatlama, kaşıntı ve hassasiyet gibi sorunlarla kış aylarında oldukça sık karşılaşılıyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, soğuk havanın cildi sessizce yıprattığını ancak doğru bakım alışkanlıklarıyla bu etkilerden korumanın mümkün olduğunu söyleyerek basit ama etkili önerilerde bulundu.

Soğuk hava ve düşük nem oranının cildin su kaybetmesine neden olduğunu kaydeden Dr. Kükürt, "Özellikle eller, yüz ve dudaklar daha hızlı kurur ve çatlayabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanımı yalnızca ihtiyaç halinde hatırlanmamalı, düzenli bir alışkanlık haline getirilmelidir. Kuru ciltler için yoğun içerikli, yağ bazlı, yağlı ve karma ciltler için ise su bazlı ürünler tercih edilmelidir. Soğuk hava, egzama gibi kronik cilt hastalıklarının şikayetlerini artırabilir; kaşıntı, kızarıklık ve pullanma daha belirgin hale gelir. Sert sabunlar ve alkol içeren temizleyiciler kış aylarında cildi tahriş edebileceğinden sabunsuz, cilt bariyerini koruyan ve nemlendirici özelliği olan temizleyiciler kullanılmalıdır" diye konuştu.

ILIK SU İLE DUŞ ALIN

Kışın sıcak duş alma isteğinin arttığını ancak çok sıcak suyun cildin doğal yağ dengesini bozarak ve kuruluğu artırdığını ifade eden Kükürt, "Kış aylarında duş süresi kısa tutulmalı, suyun çok sıcak olmamasına özen gösterilmelidir. Duş sonrası ilk birkaç dakika içinde nemlendirici sürmek cildin nemi hapsetmesine yardımcı olur. Isıtıcılar cilt nemini azaltır kapalı alanlarda kullanılan kalorifer ve klimalar, havadaki nem oranını düşürür. Bu durum cildin daha hızlı kurumasına neden olur. Ortam nemlendiricileri kullanmak ya da odada bir kap içerisinde su bulundurmak cilt sağlığını destekler. Dudaklarda çatlama, ellerde kuruluk ve hatta ağrılı yarıklar kış aylarında oldukça sık görülür. Bu bölgeler için yoğun nemlendirici ve onarıcı ürünler kullanılmalıdır. Özellikle dışarı çıkmadan önce cilt korunmalı, ayrıca gece bakımına da özen gösterilmelidir. Sık el yıkayan kişiler el kremi kullanımını artırmalıdır" şeklinde konuştu.

GÜNEŞ KORUYUCULARI KIŞIN DA KULLANIN

Kışın güneşin zararlı etkilerinin olmadığı düşünülse de UV ışınlarının yıl boyunca cilde zarar verebileceğinin altını çizen Dermatoloji Uzmanı Dr. Kükürt, şunları kaydetti:

"Özellikle karlı havalarda yansıma etkisiyle güneş ışınları cilt üzerinde olumsuz etki oluşturabilir. Bu nedenle kış aylarında da güneş koruyucu kullanımı ihmal edilmemelidir. Kışın hassaslaşan cilde sık peeling yapmak, koruyucu tabakaya zarar verebilir. Bu durum kızarıklık, pullanma ve egzama şikayetlerini artırır. Peeling gerekiyorsa haftada en fazla bir kez ve nazik ürünler yardımıyla uygulanmalıdır. Dışarı çıkarken atkı, bere ve eldiven kullanmak cildin doğrudan soğuğa maruz kalmasını önleyen etkili bir korunma yöntemidir. Özellikle yüz ve ellerin rüzgarla temasını azaltmak, ciltte meydana gelebilecek tahrişi engeller. Beslenme ve su tüketimi cilt sağlığını etkiler. Kışın su içme alışkanlığı azalabilir ancak yeterli su tüketimi cildin nem dengesini korur. Omega-3, vitamin ve mineral açısından zengin beslenme de cildin kendini yenilemesine destek olur."