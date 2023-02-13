Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırmasının belirtileri nelerdir? Soğuk ısırması tedavisi nasıl yapılır?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:37

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 18:37

Soğuk ısırması derinin ve altındaki dokuların donmasıyla oluşan bir yaralanmadır. Soğuk ısırması olarak bilinen donma olayının en erken evresinde ciltte kalıcı bir hasar oluşmaz. Semptomlar arasında soğuk cilt ve karıncalanma hissi, ardından uyuşma ve iltihaplı veya renksiz cilt yer alır. Donma kötüleştikçe cilt sertleşebilir veya mumsu görünebilir.

Soğuk, rüzgârlı havalarda maruz kalan cilt, donmaya karşı en savunmasızdır, ancak eldiven veya diğer giysilerle kaplı cildi etkileyebilir. Başka biri kişi söyleyene kadar donma olduğunu fark etmeyebilirsiniz.

Soğuk ısırması sorununu yeniden ısıtarak tedavi edebilirsiniz. Diğer tüm donma cilt, kas, kemik ve diğer dokulara kalıcı hasar verebileceğinden tıbbi müdahale gerektirir.

SOĞUK ISIRMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?



-İlk başta, soğuk cilt ve karıncalanma hissi

-Uyuşma

-Durumun ciddiyetine ve normal cilt rengine bağlı olarak kırmızı, beyaz, mavimsi beyaz, grimsi sarı, morumsu, kahverengi veya kül rengi görünen cilt

-Sert veya mumsu görünümlü cilt

-Eklem ve kas sertliğine bağlı sakarlık

-Şiddetli vakalarda yeniden ısıtmadan sonra kabarma

Soğuk ısırması en çok el parmakları, ayak parmakları, burun, kulaklar, yanaklar ve çenede görülür. Cilt uyuşması nedeniyle, birisi işaret edene kadar donma olduğunuzu fark etmeyebilirsiniz. Etkilenen bölgenin rengindeki değişiklikleri kahverengi veya Siyah ciltte görmek zor olabilir.

SOĞUK ISIRMASI NEDEN OLUR?



Soğuk Isırması: Soğuk ısırması, hafif bir donma şeklidir. Sürekli soğuğa maruz kalma, etkilenen bölgede uyuşmaya neden olur. Cildiniz ısındıkça ağrı ve karıncalanma hissedebilirsiniz.

Yüzeysel donma: Yüzeysel donma cilt renginde hafif değişikliklere neden olur. Cilt ısınmaya başlayabilir ciddi cilt tutulumunun bir işareti. Bu aşamada donmayı yeniden ısıtma ile tedavi ederseniz, cilt yüzeyi benekli görünebilir. Ve batma, yanma ve şişme fark edebilirsiniz. Cildi yeniden ısıttıktan 12 ila 36 saat sonra sıvı dolu bir kabarcık görünebilir.

Derin (şiddetli) donma: Donma ilerledikçe, derinin tüm katmanlarını ve altındaki dokuları etkiler. Cilt beyaza veya mavi-griye döner ve bölgedeki tüm soğuk, ağrı veya rahatsızlık hissini kaybedersiniz. Eklemler veya kaslar çalışmayı durdurabilir. Yeniden ısıtmadan 24 ila 48 saat sonra büyük kabarcıklar oluşur. Doku öldükçe siyahlaşır ve sertleşir.

SOĞUK ISIRMASI SONRASI NE YAPILMALI?



Aşağıdakileri yaşarsanız donma için tıbbi yardım alın:

Yüzeysel veya derin donma belirti ve semptomları

Donmuş bölgede artan ağrı, şişme, iltihaplanma veya akıntı

Ateş

Yeni, açıklanamayan semptomlar

Sert, soğuk, lekeli cilt için acil yardım alın.

Ayrıca vücudun üretebileceğinden daha hızlı ısı kaybettiği bir durum olan hipotermiden şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım alın. Hipoterminin belirti ve semptomları şunları içerir.

Yoğun titreme

Konuşma bozukluğu

Uyuşukluk ve koordinasyon kaybı

Yardım gelene kadar hipotermili kişiyi sıcak battaniyelere sarın.

BU ARADA NE YAPABİLİRSİNİZ?

Acil tıbbi yardım veya doktor randevusunu beklerken aşağıdakiler gibi uygun kişisel bakım önlemlerini alın:

Islak giysilerin çıkarılması

Etkilenen bölgeyi daha fazla soğuktan korumak

Donmuş ayaklarda yürümemek

Ağrı kesici ile ağrıyı azaltmak