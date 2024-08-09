Soğuk su içerken dikkat: 'Lıkır lıkır değil yudum yudum...'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 08:44

Güncelleme: 09.08.2024 - 08:44

Uzmanlar, artan sıcaklıklarda sıvı kaybını engellemek için günde 2-2.5 litre soğuk su tüketilmesini tavsiye ediyor.

Soğuk suyun egzersiz anında içilmesi ise antrenmanın daha verimli geçmesini sağlıyor. Soğuk suyun faydası olduğu gibi zararları da olduğunu belirten uzmanlar, akut, kronik veya mevsimsel bir hastalık varsa soğuk suyun içilmemesi konusunda uyarıyor.

"LIKIR LIKIR DEĞİL YUDUM YUDUM..."

Sıcak yaz aylarında soğuk su tüketiminin oldukça arttığını belirten Dyt. Hülya Cihan, "Bu bazı kişilerde alışkanlık haline gelip kış döneminde de devam edebiliyor. Soğuk suyun faydalarına baktığımız zaman özellikle egzersiz sırasında soğuk su tüketimi antrenmanın daha verimli geçmesine yardımcı olur. Bunun sebebi antrenmanda artan vücut ısısının normale dönmesinden kaynaklı ve bu aynı zamanda egzersiz sırasında çok fazla sıvı kaybedildiği için hızlı bir şekilde bu sıvıların yerine konulması noktasında soğuk su tüketimini tavsiye etmekteyiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey lıkır lıkır değil yudum yudum içmeye özen göstermemiz gerekiyor" dedi.