Şok diyet uyarısı: Hızlı kilo kaybı sağlığınızdan etmesin!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:56

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:56

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, kısa sürede kilo vermeyi vaat eden şok diyetlere olan ilgi artıyor. Ancak uzmanlar, bu tür diyetlerin ciddi sağlık riskleri barındırdığına dikkat çekiyor.

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Mısra Aydın, çok düşük kalorili içerikleriyle dikkat çeken bu diyetlerin; metabolizmayı yavaşlattığını, kas kaybına yol açtığını ve bağışıklık sistemini zayıflattığını belirterek, şok diyetlerin aynı zamanda hormonal dengesizliklere, sindirim problemlerine ve psikolojik sorunlara neden olabileceğini ifade etti.

KISA SÜRELİ KAZANÇ, UZUN VADELİ KAYIP

Yaz aylarının yaklaşmasıyla özellikle kadınların kilo verme telaşının arttığını vurgulayan Uzm. Dyt. Aydın, "Bu endişe ne yazık ki şok diyetlere yöneltiyor. Ancak hızlı kilo kaybı sağlayan bu diyetler, vücutta ani su ve mineral kaybına, tansiyon düşüklüğüne, halsizliğe ve baş dönmesine yol açabilir. Ayrıca kan şekerinde ani düşüşler sonucu unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozukluğu görülebilir" dedi.

Şok diyetlerin uzun vadede insülin direncine, diyabet riskine, kalp ritmi bozukluklarına ve hatta ani kalp krizlerine neden olabileceğini belirten Aydın, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

DİYET PARMAK İZİ GİBİ OLMALI

Her bireyin metabolizma hızı, yaşam tarzı ve sağlık durumu farklı olduğundan, diyetin kişiye özel hazırlanması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Aydın, “Bireye özel hazırlanan diyet programları, parmak izi gibidir. Kilo vermek kadar sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmak da önemlidir. Kalıcı çözüm, sağlıklı ve dengeli beslenerek sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmaktır” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAKİ DİYETLERE DİKKAT!

Uzm. Dyt. Aydın, sosyal medya ve internette sıkça karşılaşılan bilimsel dayanağı olmayan diyet listelerine karşı da uyarılarda bulundu. Bu tür listelerin, yetersiz beslenmeye bağlı olarak demir, B12 ve folat gibi önemli besin ögesi eksikliklerine yol açabileceğini belirtti.

Sosyal medyada sıkça önerilen zayıflama çayı, kahvesi gibi ürünlerin sıvı kaybına neden olarak yanıltıcı bir “zayıflama” algısı oluşturduğunu ifade eden Aydın, "Bu ürünler; ishal, karın ağrısı, potasyum düşüklüğü, kalp ritim bozukluğu, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" uyarısında bulundu.

Son olarak detoks tarifleri ve takviyelerin özellikle kronik hastalığı olan bireyler için büyük risk taşıdığını söyleyen Aydın, “Diyet yapmak isteyenler mutlaka bir hekim ve beslenme uzmanına danışmalı” dedi.