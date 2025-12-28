Solunum yolu virüsleri stres düzeyi yüksek bireylerde daha sık ortaya çıkıyor: Bağışıklık baskısı

Günümüzün hızlı temposu ve artan yaşam baskıları, yalnızca ruh sağlığını değil, vücudun savunma sistemini de zorluyor. Bilimsel araştırmalar, uzun süreli stresin bağışıklık hücrelerinin üretimini baskıladığını ve vücudun mikroplarla mücadelesinde kritik rol oynayan beyaz kan hücrelerinin etkinliğini azalttığını ortaya koyuyor. Stres sırasında yükselen kortizol hormonunun, enfeksiyonlara karşı koruyucu yanıtı zayıflattığı, bu nedenle kronik stres altında yaşayan bireylerin soğuk algınlığı, grip ve benzeri enfeksiyonlara daha sık yakalandığı belirtiliyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi, enfeksiyon hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Güle Çınar, stresle bağışıklık sistemi arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekerek kronik stresin enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığını ve şiddetini artırdığını vurguladı.

‘MİKROPLAR TANINMIYOR’

Çınar, “Kortizolün uzun süre yüksek düzeylerde seyretmesi bağışıklık sistemini baskılıyor. Bu baskılanma, vücudun mikroplara karşı verdiği yanıtın zayıflamasına yol açıyor” dedi. Kronik stres altında bağışıklık hücrelerinin mikropları tanıma ve yok etme yeteneğnin azaldığını ifade eden Çınar, “Özellikle enfeksiyonlara karşı ilk savunma hattını oluşturan doğuştan bağışıklık sistemi bu durumdan olumsuz etkileniyor” ifadelerini kullandı.

Stres etkisinin en belirgin viral enfeksiyonlarda görüldüğüne değinen Çınar, “Üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, Covid19 ve diğer solunum yolu virüsleri, stres düzeyi yüksek bireylerde daha sık ortaya çıkıyor” dedi. Stresin virüslere karşı koruyucu mekanizmada kritik rol oynayan T lenfositler (beyaz kan hücreleri) ve doğal öldürücü (NK) hücrelerin fonksiyonlarını baskıladığını belirten Çınar, “Ayrıca stres, üst solunum yollarındaki mukozal bağışıklığı da zayıflatıyor. Vücudun ağız, burun ve bağırsaklarda ürettiği koruyucu antikor olan Sekretuar IgA düzeylerinin düşmesi, virüslerin vücuda daha kolay tutunmasına neden oluyor. Bu da hastalıkların daha ağır seyretmesine ve iyileşme süresinin uzamasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Stresle ilişkisi en net ortaya konan enfeksiyon gruplarından birinin uçuklara neden olan Herpes simplex virüsü ve zona hastalığına yol açan Varicella zoster virüsü olduğuna dikkat çeken Çınar, “Yoğun stres dönemlerini takiben bu rahatsızlıklar yeniden aktive olabiliyor” dedi.