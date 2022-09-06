Son Dakika: Fahrettin Koca'dan 'vaka' sayısı açıklaması

06 Eylül 2022 Salı, 13:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, geçen hafta atlattığı koronavirüsle ilgili, "Eşim ve çocuklar, 3-4 hafta önce geçirmişlerdi, onlardan bulaşmadı ancak Malazgirt programında yakalandım. Hafif geçirdik. Yani bir grip gibi bile değildi, hafif bir soğuk algınlığı gibi geçti. Sadece 1 gün hafif bir boğaz ağrısı oldu. Negatife dönmesi 1 hafta sonra oldu. İlaç kullanmadım, istirahat ettim ve bol sıvı aldım" dedi.

'COVID ARTIK YENİ DÖNEMİN GRİBİ'

Bakan Koca, günlük Covid-19 vaka sayısının 5-6 binlerin altına kadar indiğini, hastaneye yatışların belirgin düştüğünü vurgulayarak, "Bazı hastanelerimizde Covid klinikleri, yoğun bakımlar tekrar kapanmaya başladı. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Bu dalgadan sonra önce Avrupa'dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga kasım-aralık gibi yeniden olabilir. Artık Covid'le birlikte yaşamayı öğrendik. Daha çok ileri yaşlarda, ek hastalığı olan vatandaşlarımızı korumamız gerekiyor. Covid artık yeni dönemin gribi" diye konuştu.

'ARTIK MASKE İÇİN ZORUNLULUK OLMAYACAK'

Bakan Koca, gelecek hafta okulların açılmasıyla ilgili, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız. Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli, onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalılar" dedi.

'12 MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI VAR'

Türkiye'deki maymun çiçeği vakalarına ilişkin değerlendirmede de bulunan Koca, "Geçen sefer de söyledim. Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor" diye konuştu.

'6 BİNDEN FAZLA HEKİM KAMU İÇİN BAŞVURU YAPTI'

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Beyaz Reform' adımı sonrası kamuya dönüş için taleplerin artmasıyla ilgili, "Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul'da 1350'yi buldu. Ankara'da 650'yi geçti. İzmir'de 600'e yaklaştı. Hatay'da 130'u, Diyarbakır'da 170'i, Batman'da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane de henüz başvuru olmadı. Başvuranlardan çocuk hekimi sayısı 500'ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300'ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115, göz, kulak burun boğaz, fizik tedavi ve kardiyoloji her biri 200 kişiyi geçti" dedi.

'KAMU, HEKİMLERİN GÜVENİLİR LİMANI OLACAK'

İleriki dönemde kamuda çalışmanın avantajlı olacağını kaydeden Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Kamu, hekimlerin güvenilir limanı olacak. Şunu çok net söyleyebilirim; kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bu sayı sadece 'Ben Beyaz Reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum' diyen hekimlerin sayısı. Yeni dönemde biz 'Sağlıkta Beyaz Reform' diyerek sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vadediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık. Adil olan ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem olacak. Bunun karşılığı olarak 1 hafta içinde 6 binin üzerinde hekim kamuya geri dönmek için başvurusunu yaptı. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi. Daha önce açtığımız açıktan atamalarda başvurular 800'ü geçmemişti. Kamuda bizim toplam uzman sayımız zaten 46 bin. Düşünün ki 5 bin uzman olmak üzere 6 bin hekim geri dönmek istiyor. Bu sayı daha da artacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha fazla başvuran hekim olacağını tahmin ediyorum."

'85 BİN ATAMA BU YIL İÇİNDE'

Ayrıca 85 bin sağlık çalışanı alımıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, "Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" dedi.