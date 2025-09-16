Sonbahar başlarken uyku sorunlarına dikkat!

Psikolog Selver Yazıcı, yaz aylarının sona ermesiyle birlikte vücudun melatonin hormonu salgılamaya başlayacağını belirterek, günlerin kısalmasının psikolojik olarak hazır olunmayan bir durum olduğunu ve bu nedenle uykusuzluk problemlerinin görülebileceğini söyledi.

Yazıcı, “Eylül ayının gelmesiyle birlikte sonbahar mevsimine girdik. Yazın uzun ve sıcak günleri yavaş yavaş sona eriyor. Vücudumuz bu değişime uyum sağlamak için serotonin hormonunu daha az salgılamaya ve melatonin hormonunu artırmaya başlıyor. Günlerin kısalması psikolojik olarak hazır olmadığımız bir durum olduğu için bazı kişiler uykusuzluk yaşayabilir” dedi.

Mevsim geçişlerinde vitamin değerlerinde düşüş yaşandığını ifade eden Yazıcı, “Ne kadar uyursak uyuyalım, bazı danışanlarımız uykularını alamadıklarını ve dinlenemediklerini belirtiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri yazın bitip serin havalara geçmemiz” diye konuştu.

Yazıcı, vitamin eksikliklerinin uyku sorunlarını tetikleyebileceğini belirterek, “Artık besinlerden eskisi kadar vitamin alamıyoruz. Bu nedenle doktor kontrolünde gerekli takviye gıdaların kullanılması faydalı olabilir. Vücut hazır değilse uykusuzluk ve dinlenememe sorunları artıyor. Serotonin hormonuna yazın veda ediyoruz, melatonin hormonuna merhaba diyoruz. Bu süreç normaldir, kaygı ve stres faktörlerine dikkat edilirse durum düzelir” dedi.