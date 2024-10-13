Sonbaharla birlikte viral enfeksiyonlarda artış! Uzmanlar uyarıyor: 'Tedbirleri elden bırakmayın'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 09:21

Güncelleme: 13.10.2024 - 09:21

Sonbaharın gelmesi, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte, Covid, influenza ve diğer viral enfeksiyonlarda artış yaşandığını belirten uzmanlar, özellikle okullar, alışveriş merkezleri, cami gibi kalabalık sosyal ortamlarda daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, bu dönemlerde, özellikle kronik hastalığı olanların (diyabet, hipertansiyon, astım, KOAH, alerji gibi) ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çocukların sınıf gibi kapalı ortamlarda hapşırma, öksürme ve yakın temas yoluyla hastalıkları çok kolay bir şekilde birbirlerine bulaştırdığını belirtti.

Dr. Uğurcan, "Bu tür gribal hastalıkların çoğunun sebebi viral enfeksiyonlar olabilir. Ancak bazı durumlarda hastalığın bakteriyel bir enfeksiyona da bağlı olabileceğini unutmamak gerekiyor. Semptomlar birbirine çok benzediği için sadece belirtilere bakarak ayrım yapmak zor, bu nedenle özel testler gerekebilir," dedi. Özellikle inatçı yüksek ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetlerin 48 saatten uzun sürdüğü durumlarda ve kronik hastalık sahibi bireylerde doktora başvurmanın önemine dikkat çekti.

KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT!

Covid, influenza ve diğer viral enfeksiyonların artışta olduğunu belirten Dr. Uğurcan, okulların açılmasıyla birlikte çocukların birbirine hastalık bulaştırma riskinin arttığını söyledi. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda, sınıflarda enfeksiyonların çok kolay bulaştığını vurgulayan Uğurcan, pandemi döneminde alınan önlemlerin bugün de geçerli olduğunu belirtti. El yıkama ve kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi tedbirlerin bu süreçte hastalıklardan korunmada faydalı olacağını ifade etti.

TEDBİRLERE UYMAK ÖNEMLİ

Dr. Uğurcan, "Özellikle ateşiniz düşmüyor, öksürük ve balgam şikayetiniz varsa, hızlıca bir uzmana başvurmanızda fayda var," dedi. Kronik hastalık sahibi kişilerin bu dönemlerde daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Uğurcan, tedbirlerin elden bırakılmaması halinde hastalıklardan korunmanın mümkün olacağını vurguladı.