Sonbaharla birlikte viral enfeksiyonlarda artış! Uzmanlar uyarıyor: 'Tedbirleri elden bırakmayın'

Covid, influenza ve diğer viral enfeksiyonların artış gösterdiği bu dönemde uzmanlar, kapalı ve kalabalık ortamlarda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sonbaharla birlikte viral enfeksiyonlarda artış! Uzmanlar uyarıyor: 'Tedbirleri elden bırakmayın'
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 09:21

Sonbaharın gelmesi, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte, Covid, influenza ve diğer viral enfeksiyonlarda artış yaşandığını belirten uzmanlar, özellikle okullar, alışveriş merkezleri, cami gibi kalabalık sosyal ortamlarda daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, bu dönemlerde, özellikle kronik hastalığı olanların (diyabet, hipertansiyon, astım, KOAH, alerji gibi) ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çocukların sınıf gibi kapalı ortamlarda hapşırma, öksürme ve yakın temas yoluyla hastalıkları çok kolay bir şekilde birbirlerine bulaştırdığını belirtti.

Dr. Uğurcan, "Bu tür gribal hastalıkların çoğunun sebebi viral enfeksiyonlar olabilir. Ancak bazı durumlarda hastalığın bakteriyel bir enfeksiyona da bağlı olabileceğini unutmamak gerekiyor. Semptomlar birbirine çok benzediği için sadece belirtilere bakarak ayrım yapmak zor, bu nedenle özel testler gerekebilir," dedi. Özellikle inatçı yüksek ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetlerin 48 saatten uzun sürdüğü durumlarda ve kronik hastalık sahibi bireylerde doktora başvurmanın önemine dikkat çekti.

KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT!

Covid, influenza ve diğer viral enfeksiyonların artışta olduğunu belirten Dr. Uğurcan, okulların açılmasıyla birlikte çocukların birbirine hastalık bulaştırma riskinin arttığını söyledi. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda, sınıflarda enfeksiyonların çok kolay bulaştığını vurgulayan Uğurcan, pandemi döneminde alınan önlemlerin bugün de geçerli olduğunu belirtti. El yıkama ve kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi tedbirlerin bu süreçte hastalıklardan korunmada faydalı olacağını ifade etti.

TEDBİRLERE UYMAK ÖNEMLİ

Dr. Uğurcan, "Özellikle ateşiniz düşmüyor, öksürük ve balgam şikayetiniz varsa, hızlıca bir uzmana başvurmanızda fayda var," dedi. Kronik hastalık sahibi kişilerin bu dönemlerde daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Uğurcan, tedbirlerin elden bırakılmaması halinde hastalıklardan korunmanın mümkün olacağını vurguladı.


Etiketler: #Covid-19 #influenza #enfeksiyon

İlgili Haberler

TTB AHEK Başkanı Kırımlı öğrencilerde boğaz enfeksiyonları ve ishallerin arttığını bildirdi

TTB AHEK Başkanı Kırımlı öğrencilerde boğaz enfeksiyonları ve ishallerin arttığını bildirdi
'Dış kulak yolu enfeksiyonları her mevsim görülüyor'

'Dış kulak yolu enfeksiyonları her mevsim görülüyor'
Elton John, şiddetli göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadı

Elton John, şiddetli göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler