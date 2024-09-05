Elton John, şiddetli göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadı
"Sir" unvanlı sanatçı Elton John, bir gözünde görme kaybı yaşıyor. Sanatçı, "İyileşiyorum, ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün görüşünün geri gelmesi biraz zaman alacak" dedi.
Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Elton John, şiddetli göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıkladı.
77 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaz boyunca, maalesef sadece bir gözümde sınırlı görüşe sahip olmama neden olan ciddi bir göz enfeksiyonuyla uğraşıyorum. İyileşiyorum, ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün görüşünün geri gelmesi biraz zaman alacak. Son birkaç haftadır bana çok iyi bakan mükemmel doktor ve hemşire ekibine ve aileme çok minnettarım."
Elton John, geçtiğimiz yıl bir daha sahneye çıkmayacağın söyledi.
Etiketler: #Elton John
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