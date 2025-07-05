Sosyal medya 'güzellik algısı': Gençleri depresyona sürüklüyor

Bir yeme bozukluğu hastalığı olan anoreksiya nervoza, özellikle ergenlik çağında rastlanıyor. Uzmanlar, aileleri ve medyayı gençleri sosyal medyanın oluşturduğu güzellik algısından korumak için uyarıyor. Cumhuriyet konuya ilişkin Türkiye Psikiyatri Derneği’nden Prof. Dr. Aslıhan Dönmez ile konuştu.

Dönmez, anoreksiya nervozanın ölümle sonuçlanabilecek ciddi psikiyatrik rahatsızlık olduğunu belirterek “Beslenme kısıtlı olduğu için organların düzgün çalışması için gerekli olan besinler, vitaminler, mineraller ve elektrolitler yeterli miktarda değildir. Buna bağlı kas ve kemik erimeleri, dişlerde çürüme ve dökülme, böbrek işlevlerinde bozukluk ve nihayetinde böbrek yetmezliği, sinir hücrelerinde harabiyet, beyin küçülmesi görülebilir. Yeterli yağ dokusu olmadığı için üreme hormonları çalışamaz ve doğurganlıkta azalma, kısırlığa giden süreç ortaya çıkabilir” dedi.

Açlığa bağlı olarak ve bazı hastalarda kilo vermek amaçlı kusma nedeniyle ülser, gastrit gibi rahatsızlıkların görülebileceğine dikkat çeken Dönmez, “Anoreksiya hastaları ile empati kurabilmek, tedavide çok önemlidir. Anoreksiya düşünce ve davranış şeklinin ortaya çıkmasında iki önemli etkenin olduğunu söylemek mümkündür. Birincisi; açlığın yarattığı psikolojik etki. İkincisi; bunu büyük başarı gibi görüp yaptıkları işten gurur duyuyor olmaları” diye konuştu.

'YAPTIKLARIMIZ ÖNEMLİ'

Çocukluk ve ergenlik çağında aile başta olmak üzere çevre etkisi ile sosyal öğrenmenin önemine dikkat çeken Dönmez, “Çocuklarımız nasihatlarımızdan çok yaptıklarımızdan öğreniyor” dedi. Anoreksiyanın depresyonu tetikleyebileceğini söyleyen Dönmez, “Anoreksiyanın yalnız koridorlarında yürüyen kişi bir noktadan sonra kilo vermek dışında hayata karşı ilgisini yitirebilir. Özgüven ve özdeğeri sadece zayıf olmak ve bunu korumaya endeksli hale gelir” ifadelerini kullandı.

Gerek görsel gerekse sosyal medyanın hastalığın yaygınlaşmasında çok önemli rol oynadığına dikkat çeken Dönmez, “Toplumsal baskıya göre; zayıf kadın beğenilen, özenilen, başarılı ve iradeli bulunan kadındır. Aslında birçok kadın tarafından mutlak bir doğru olarak kabul edilen bu mit, 1980’li yıllardan itibaren bazı sektörlerin para kazanmak amacıyla geliştirdikleri bir algı operasyonundan ibarettir. Bu yanlış bakış açısı çok erken yaşlardan itibaren kadınları baskı altında hissettirir. Ergenlik döneminde bu toplumsal baskı, sosyal baskıyla da birleşerek yeme bozukluğu gelişimi açısında ciddi bir risk oluşturur” şeklinde konuştu.