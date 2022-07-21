Su ile bulaşan hastalıklar hangileridir? Hangi hastalıklar su yoluyla bulaşır?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 16:16

Duyarlı bir kişi tarafından alınıncaya kadar mikroorganizmaların yaşam döngüsünü sağlayan maddeler ara kaynaktır. Su da bulaşıcı hastalıklarda ara kaynaktır. Dünyanın yaklaşık %20’si güvenilir olmayan içme suyu kullanıyor. Yılda 200 milyon civarında insan su ile ilişkili hastalıklara yakalanıyor ve 2 milyondan fazla insan kirli sulardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dışkıyla kontamine suyun tüketilmesiyle vücuda alınan bakteriyel, viral veya paraziter bir etkenin neden olduğu enfeksiyonun en önemli belirtisi ishaldir. Kontamine suların içilmesi, gıda hazırlamada kullanılması, banyo yapılması, çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir.

Su ile bulaşan ishaller dünyadaki ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer almaktadır

SU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR HANGİLERİDİR?

Suyla bulaşan hastalıkların başlıcaları tifo, dizanteri, kolera, paratifo ateşi olarak sayılabilir.

KİRLİ SU NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN İSHAL

Dünya genelinde her yıl 2 milyar kişinin akut gastroenterit olduğu tahmin edilmektedir. İshalle seyreden hastalıklar 5 yaşın altındaki çocuklarda ikinci ölüm nedenidir; yılda yaklaşık 1,5 milyon çocuğun ölümüne neden olurlar. Bir bölgede, içmek, yemek yapmak veya temizlenmek için temiz suya ulaşım düzeyi ne kadar düşük ise ishalli hastalıkların görülme sıklığı o denli artmaktadır. Kişisel-hijyen standartlarının düşük olduğu şartlarda etkenler kişiden kişiye de yayılabilir. Diğer yayılma yolu hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış veya saklanmış yiyeceklerin tüketilmesidir. Su, yıkama sırasında yiyecekleri kontamine edebilir. Kirli sulardan yakalanmış balık ve deniz ürünleri de akut gastroenteritler için kaynak olabilirler[1].

Güvenilir içme suyuna erişimin olmaması, bulaşıcı maddelere, kimyasal kirleticilere ve kötü hijyene maruziyet sonucunda meydana gelen hastalık ve ölümlerin başlıca nedenidir.



