Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 32 kişi tedavide

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:19

Kurban Bayramı'nın son gününde çoğunluğu çocuklar olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği de başladı. Durumu ağırlaşan 10 çocuk, Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Toplamda 63 kişi rahatsızlanırken, bunlardan tedavisi tamamlanan 31 kişi taburcu edildi. Şu anda 7'si yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin tedavisi sürüyor.

SU DEPOSU İLAÇLANDI, VAKALAR ARTTI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ekip de zehirlenmenin nedenini belirlenmesi için Bolu'ya gelerek inceleme başlattı.

Öte yandan zehirlenme vakalarında sayının artmaya devam ettiği öğrenildi. Benzer şikayetlerle hastanelere yeni başvurular oldu. Bu arada köye içme suyunu sağlayan depo ise boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp, kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı.

'SU KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

İncelemelerin devam ettiğini belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Sağlık Bakanlığı'ndan da görevliler geldi. Bizim ekiplerimiz ile inceleme yapıyorlar. Nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Sonuçların çıkması, birkaç gün sürer" dedi. Vali Kılıç, "Şu anda hastanelerde 32 kişi var, taburcu olanlar da var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel ve su taşkınlarından dolayı suya mikrop karışmış olabilir diye düşünüyoruz. Fakat tam olarak netleşmedi" diye konuştu.

'DÜN AKŞAM SULAR TEMİZLENDİ'

Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller, "Cumartesi günü bayramdan sonra halk arasında karın ağrısı ve ishal görülmüş. Cumartesi günü Sağlık Müdürlüğü yetkilileri muhtarımızla geldi. Sulardan tahlil alındı. Daha çok çocuklarda görülüyor. Büyük insanlarda daha hafif geçtiği ancak kanlı ishal olduğu söylendi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri depodan ve yaylalardan analiz aldılar. Dün akşam sular temizlendi. Dezenfekte edilip, klorlandı. Dünden beri şebekede su yok. Akşam özel idare tarafından su getirildi. Saat 03.00'e kadar halka su dağıtıldı. İnşallah çocuklarımıza bir şey olmaz. Her ailede yok. Nasıl bir şey olduğunu anlamadık" ifadelerini kullandı.

KENDİSİ TABURCU OLDU, OĞLU YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Rahatsızlandıktan sonra taburcu olan İbrahim Arslan da kendi çocuğunun yoğun bakımdan normal servise alındığını anlatarak, "İlk önce çocukta karın ağrısı, kusma ile başladı. Daha sonra ishale döndü. Kanlı ishal oldu. Birkaç defa acile gittik. En sonunda çocuğu yoğun bakıma aldılar. Buradan Ankara'ya sevk ettirdik. Bağırsaklardan kaynaklanan bir enfeksiyonun böbrekleri iflas ettirdiğini öğrendik. Şu anda çocuk Ankara'da. Yoğun bakımdan dün çıktı. Normal servise alındı. Şu anda da diyalize girip, çıkıyor. Neden kaynaklandığı konusunda henüz bilgi alamadık" dedi.

6 HASTA İZLENİYOR

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ise "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji Servislerinde Bolu’daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir. 3 hasta yoğun bakımda, 3 hasta Çocuk Nefroloji Servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur" dedi.