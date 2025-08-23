Susuzluk beyinde stres alarmını tetikliyor

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, yeterince su içmeyen kişilerin daha fazla strese maruz kaldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, düzenli olarak az su içen kişilerin strese karşı daha abartılı biyolojik tepki verdiğini belirledi.

Çalışmaya göre, yeterli miktarda su tüketmeyenlerde stres hormonu kortizol daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Uzmanlar, stresli dönemlerde veya önemli bir konuşma sırasında yanınızda su şişesi bulundurmanın hem anlık hem de uzun vadeli sağlık açısından faydalı olabileceğini ifade etti.

“SU EKSİKLİĞİ RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR”

Araştırmayı değerlendiren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Günay Budagova, aşırı sıcak havalarda, hastalıktan iyileşme sürecinde ve hamilelik döneminde su tüketiminin artırılması gerektiğini söyledi.

Erkeklerin günde 2,5 litre, kadınların ise 2 litre su tüketmesi gerektiğini belirten Budagova, şu bilgileri aktardı:

“Daha az su tüketimi doğrudan stres oluşturmaz ama vücuttaki hormon dengesini bozarak zihinsel performansı etkiler, bu da strese tepkiyi artırır. Su eksikliğiyle (dehidrasyon) ruh sağlığı arasında güçlü bir ilişki vardır. Düşük sıvı seviyeleri hormon değişikliklerine, bilişsel bozukluklara, kötü uykuya ve ruh halimizi bozabilecek belirtilere yol açabilir. Hafif dehidrasyon bile kortizol seviyesini yükseltirken mutluluk hormonu üretimini azaltır. Bu da kişiyi sinirli, üzgün ve bitkin hale getirebilir.”

DİKKAT VE KARAR VERMEYİ ZAYIFLATIYOR

Dr. Budagova, dehidrasyonun elektrolit dengesini de bozduğunu vurgulayarak, bunun bilişsel işlevler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti:

“Elektrolitler dikkat, öğrenme, karar verme ve hafıza gibi bilişsel süreçleri düzenler. Dengesizlik durumunda bu işlevler bozulur. Strese karşı aşırı kortizol tepkisi ise kalp hastalığı, diyabet ve depresyon riskini artırabilir.”