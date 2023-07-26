Müşteriden zamlı tarife almak isteyen taksi şoförüne yaptırım

Taksi ücretlerine zam konusu tartışılmaya devam ederken İstanbul'da bir taksicinin zam kararı olmadan zam yapıldığı iddiasıyla bir müşteriden fazla ücret talep etmesi kayıt altına alındı. Görüntülerin ardından taksiyle ilgili işlem başlatıldı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 18:54
Müşteriden zamlı tarife almak isteyen taksi şoförüne yaptırım
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Taksi konusu İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi olmaya devam ederken taksi ücretleriyle ilgili sorunlar da ortaya çıkıyor. UKOME'nin taksi ücretleriyle ilgili yetkili kuruluş olmasına rağmen İstanbul'da bazı taksiler zamlı tarifeye geçti.

Bunlardan bir tanesiyle ilgili olarak sosyal medyadan bir yurttaş yaşadığı problemi paylaştı.

Çektiği videoyu paylaşan yurttaşın videosunda taksicinin 'indi-bindi ücreti olarak 75 lira istemesi dikkat çekti. Yolcunun böyle bir zamdan haberinin olmadığını dile getirmesi üzerine taksicinin UKOME'nin bu karaı aldığını öne sürdüğü anlar videoda yer aldı.

Söz konusu videonun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce bir açıklama yaptı. Gökce söz konusu aracın ruhsatının askıya alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. 



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