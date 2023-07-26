Müşteriden zamlı tarife almak isteyen taksi şoförüne yaptırım
Taksi ücretlerine zam konusu tartışılmaya devam ederken İstanbul'da bir taksicinin zam kararı olmadan zam yapıldığı iddiasıyla bir müşteriden fazla ücret talep etmesi kayıt altına alındı. Görüntülerin ardından taksiyle ilgili işlem başlatıldı
Taksi konusu İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi olmaya devam ederken taksi ücretleriyle ilgili sorunlar da ortaya çıkıyor. UKOME'nin taksi ücretleriyle ilgili yetkili kuruluş olmasına rağmen İstanbul'da bazı taksiler zamlı tarifeye geçti.
Bunlardan bir tanesiyle ilgili olarak sosyal medyadan bir yurttaş yaşadığı problemi paylaştı.
Çektiği videoyu paylaşan yurttaşın videosunda taksicinin 'indi-bindi ücreti olarak 75 lira istemesi dikkat çekti. Yolcunun böyle bir zamdan haberinin olmadığını dile getirmesi üzerine taksicinin UKOME'nin bu karaı aldığını öne sürdüğü anlar videoda yer aldı.
Söz konusu videonun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce bir açıklama yaptı. Gökce söz konusu aracın ruhsatının askıya alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.
?? UKOME kararı olmadan zamlı tarife uygulayarak yolcudan fazla ücret alan 34 TJT 97 plakalı taksi yetkilisi denetim merkezine davet edilmesine rağmen gelmemiş olup TUDES 115. Madde uygulanarak araç ruhsatı askıya alınmıştır. Emniyet birimleri ile de iletişime geçilmiştir. https://t.co/mMHrcLa6qV— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) July 26, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O kollar kırılacak, yaklaştığı kesin...'
- Arda, Alman yıldızı büyüledi! 'Büyük konuşamam ama...'
- Sıcak havalarda bu şekilde beslenin!
- THY uçağında intihar! Zorunlu iniş yapıldı
- Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
- Ali Erbaş’ın kızı da isyan etti
- Kılıçdaroğlu, vekillerle bir araya geldi
- Tanju Özcan ihraç edildi!
- Eren Erdem'den 'Halk TV ile anlaşma' açıklaması
- Yurttaşa ‘Nas’ yok!