Müşteriden zamlı tarife almak isteyen taksi şoförüne yaptırım

Yayınlanma: 26.07.2023 - 18:54

Güncelleme: 26.07.2023 - 18:54

Taksi konusu İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi olmaya devam ederken taksi ücretleriyle ilgili sorunlar da ortaya çıkıyor. UKOME'nin taksi ücretleriyle ilgili yetkili kuruluş olmasına rağmen İstanbul'da bazı taksiler zamlı tarifeye geçti.

Bunlardan bir tanesiyle ilgili olarak sosyal medyadan bir yurttaş yaşadığı problemi paylaştı.

Çektiği videoyu paylaşan yurttaşın videosunda taksicinin 'indi-bindi ücreti olarak 75 lira istemesi dikkat çekti. Yolcunun böyle bir zamdan haberinin olmadığını dile getirmesi üzerine taksicinin UKOME'nin bu karaı aldığını öne sürdüğü anlar videoda yer aldı.

Söz konusu videonun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce bir açıklama yaptı. Gökce söz konusu aracın ruhsatının askıya alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.



