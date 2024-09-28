‘Tahta kurusu’ skandalıyla gündeme gelen Ereğli Devlet Hastanesi’nde tartışmalar durulmuyor:

Yayınlanma: 28.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.09.2024 - 04:00

Sağlık emekçilerinin ağır ve kötü çalışma koşullarına ilişkin tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Cumhuriyet geçen günlerde Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakımında sağlıkçıların kullandığı bir koltukta tahta kuruları tespit edildiğini gündeme getirmişti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken hastanenin aynı servisinde sağlık emekçilere “uyuz” tanısı konuldu. İddiaya göre geçen günlerde yoğun bakımda kaşıntı nedeniyle doktora giden bir hemşirede uyuz vakası görüldü. İdare söz konusu tespiti dikkate almayarak tanı konulan hemşireyi çalıştırmaya devam etti. Bunun ardından bir sağlık emekçisine daha uyuz tanısı tespit edildi. Daha sonra ise Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde çalışan çok sayıda sağlık emekçisine uyuz tanısı konulduğu öğrenildi.

‘HASTALAR DA RİSK ALTINDA’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan bir sağlık emekçisi geçen günlerde yoğun bakım servisindeki bir koltukta tahta kurusu tespit edildiğini anımsatarak duruma tepki gösterdi. Hastane yönetiminin uyarıları dikkate almadığını ifade eden sağlıkçılar, “Yoğun bakımda kaşıntı şikâyetiyle doktora giden hemşireye uyuz tanısıyla rapor verildi. Başhekimlik ve sağlık bakım hizmetleri müdürü raporu dikkate almayarak arkadaşımızı yoğun bakımda çalıştırmaya devam etti. İkinci hemşirenin uyuz olmasıyla birlikte fazla bulaş olmaması nedeniyle üç hemşirenin raporunu kabul etti. Bugün yaşanan olayda tüm yoğun bakım personelinde benzer şikâyetlerin olması nedeniyle muayene edilmesi sonucunda çalışanlara halk arasında uyuz olarak bilinen “skabiyez” tanısı konuldu. Hastaların risk altında olduğunu ifade eden sağlık emekçisi yetkililere çağrıda bulunarak gerekli adımların atılmasını söyledi.