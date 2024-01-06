Tam bir şifa deposu: Kış aylarında tüketimi yüzde 100’e kadar çıkıyor

Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:06

Güncelleme: 06.01.2024 - 11:06

Diyarbakır'da 1960 yılından bu yana hizmet veren bir işletme, kış aylarında talebinin arttığı paça çorbasının sağlık faydalarına dikkat çekiyor. Geleneksel bir lezzet olan paça çorbası, ayak paçası, sarımsak, parça et, sakatat ve kemik suyu kullanılarak hazırlanıyor. Bu lezzetin özellikle kış aylarında tercih edilmesinde, sağlık açısından birçok faydasının bulunduğuna inanılıyor.

Paça çorbasının içeriğindeki ayak paçasının kırık ve çıkıklara iyi geldiği düşünülmekte, paça içerisinde bulunan beyin maddesinin çocukların gelişimine katkı sağladığı ifade edilmekte. Ayrıca, kemik suyunun soğuk algınlığına iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülüyor.

İşletme sahibi Hakan Onur, paça çorbasının antibiyotik görevi gördüğünü belirterek, vücut direncini artırdığını vurguluyor. Paça çorbasının kış aylarında günde ortalama 500 tabak satış gerçekleştirdiklerini belirten Onur, müşterilerin paça çorbasını sadece lezzeti için değil, aynı zamanda sağlık açısından da tercih ettiğini ifade ediyor.

Müşterilerden gelen yorumlarda, paça çorbasının özellikle soğuk kış günlerinde tüketildiğinde hastalıklara karşı direnci artırdığı ve geleneksel bir lezzet olarak önemli bir yer tuttuğu dile getirilmekte. Paça çorbasının yanı sıra işletmenin sunduğu kibe mumbarın da özel bir tarife sahip olduğu ve müşterilere keyifli bir deneyim sunmak amacında olduğu belirtiliyor.