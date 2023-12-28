Kronik öksürüğe Çin modeli şifa... Kış aylarında ciğerleri kurtarıyor

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:44

Güncelleme: 28.12.2023 - 16:44

Kış aylarının etkisini arttırmasıyla grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözüktü. Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla grip ve nezle olan yurttaşlar, hastalığı atlatmasının ardından kronik öksürükle boğuşuyor. Çinlilerin bu mucizevi çayıyla kronik öksürük rahatsızlığından kurtulacaksınız...

MANDALİNA KABUĞU ÇAYI FAYDALARI NELER?

Mandalina kabuğu çayı, mandalina meyvesinin dış kabuğundan hazırlanan bir çay türüdür. Bu çay, hem keyifli bir içecek olarak tüketilebilir hem de sağlığa bir dizi olumlu etki sunabilir. İşte mandalina kabuğu çayının faydaları...

C Vitamini Deposu: Mandalina kabuğu, mandalinanın içerdiği C vitamini bakımından zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki serbest radikallerle savaşır ve hücre sağlığını destekler.

Mandalina kabuğu, mandalinanın içerdiği C vitamini bakımından zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki serbest radikallerle savaşır ve hücre sağlığını destekler. Antioksidanlarla Dolu: Çaydaki antioksidanlar, hücre hasarını azaltabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Ayrıca, antioksidanlar sayesinde çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etkiler sağlanabilir.

Çaydaki antioksidanlar, hücre hasarını azaltabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Ayrıca, antioksidanlar sayesinde çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etkiler sağlanabilir. Sindirim Sistemi Desteği : Mandalina kabuğu çayı, sindirim sistemini destekleyebilecek lifler ve doğal asitler içerir. Bu sayede sindirim sorunlarına karşı rahatlama sağlayabilir.

: Mandalina kabuğu çayı, sindirim sistemini destekleyebilecek lifler ve doğal asitler içerir. Bu sayede sindirim sorunlarına karşı rahatlama sağlayabilir. Stres ve Anksiyeteyi Azaltma: Mandalina kabuğu çayının hoş ve ferahlatıcı aroması, stresle başa çıkmaya yardımcı olabilir. Aromaterapi etkisiyle rahatlatıcı bir içecek olarak kullanılabilir.

Mandalina kabuğu çayının hoş ve ferahlatıcı aroması, stresle başa çıkmaya yardımcı olabilir. Aromaterapi etkisiyle rahatlatıcı bir içecek olarak kullanılabilir. Anti-inflamatuar Özellikler : İçerdiği bazı bileşenler, çayın anti-inflamatuar özelliklere sahip olmasına katkıda bulunabilir. Bu özellik, vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir.

: İçerdiği bazı bileşenler, çayın anti-inflamatuar özelliklere sahip olmasına katkıda bulunabilir. Bu özellik, vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir. Kilo Kontrolüne Yardımcı Olabilir: İçerdiği lifler sayesinde, mandalina kabuğu çayı sindirim sürecini düzenleyebilir ve tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

MANDALİNA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Mandalina kabuğu çayı hazırlamak oldukça basittir. Mandalina kabuklarını iyice yıkayın, ardından kuruması için bir süre bekletin. Kuruyan kabukları kaynamış suya ekleyerek demlemeye bırakın. Çayınıza dilerseniz limon ekleyebilir veya bal ile tatlandırabilirsiniz.

