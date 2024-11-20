TEİS Başkanı: Son iki yılda 938 ilacın ruhsatı iptal edildi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.11.2024 - 04:00

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada son 2 yılda içinde kanser ilacının da bulunduğu 938 ilacın ruhsatının iptal edildiğini söyledi. Şirketlerin tek tek ilaçlarını ülkeden çektiğinin altını çizen Saydan, “Yetkililerin dikkatini çekmek isteriz, ruhsat iptal sayısı nerede ise 2 kat artmış durumdadır. Bunun sebeplerini önemli bir halk sağlığı sorununa dönüşmeden tespit etmek ve düzeltmek önemli” dedi.

Saydan, “Yenilikçi ilaçlara erişimin yüzde 6’lar seviyesinde olduğu Türkiye’de bu durum oldukça düşündürücü. İlgili kurum tarafından 18 ilacın geri ödeme kapsamına alındığında günlerce sosyal medyada tanıtımlar yapan yetkililer, son 2 yılda 938 ilacın ruhsatının firmalar tarafından iptaline sessiz kalıyor” diye konuştu. İlacın ulaşılabilir olması için Avro kuru fiyatlandırmasından acilen vazgeçilmesi gerektiğini anlatan Saydan, “İlaç firmaları ticari kuruluşlar olup kazanmadıkları hiçbir ürünü ne ithal ederler ne de üretirler” dedi.